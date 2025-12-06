Planazo gratuito para este sábado en Mendoza: música en vivo, clases de tango y una gran milonga

La propuesta incluye música en vivo, clases abiertas de tango, una gran milonga, intervenciones artísticas y emprendimientos locales para vivir una noche a puro tango.
En Mendoza, el tango tiene una presencia creciente y profundamente arraigada. La provincia sostiene una escena activa de milongas, orquestas locales, escuelas de baile y artistas que mantienen viva esta expresión cultural.
Cada año, el Día del Tango se convierte en una oportunidad para poner en valor esa identidad propia: una forma mendocina de sentir, bailar y compartir.
En esta oportunidad, el Espacio Cultural Julio Le Parc presenta una nueva edición de NODOtango Social, una gala abierta y gratuita que reúne música en vivo, baile, arte y emprendimientos locales.
Detalles del evento
El evento se realiza este sábado, 6 de diciembre, de 21 a 2 horas.
Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para público general, tanto para quienes bailan tango como para quienes desean acercarse por primera vez.
Clase abierta para principiantes y bailarines
La programación comienza a las 20 horas con una clase gratuita dictada por Estela Balbuena y Adrián Romero. La propuesta, titulada “Primeros pasos para aprender a bailar tango”, está diseñada para introducir a nuevos bailarines y para quienes quieren reconectar con la danza desde una guía accesible.
Milonga de gala y presentaciones especiales
El corazón de la noche será a las 21 horas con la Gran Milonga de Gala, un espacio de encuentro para toda la comunidad tanguera.
Entre las propuestas destacadas se incluyen:
- Formando Almas Milongueras: Presentación grupal que ofrece una intervención coreográfica especialmente creada para esta edición, celebrando la identidad milonguera mendocina.
- TDJ Fabricio Rosales – “Una tanda para cada bailarín”: El musicalizador propone una selección pensada para acompañar distintos estilos y energías en la pista, guiado por el lema de la noche: “Hacernos mover las patitas a través del compás del corazón”.
- Orquesta La Gema – La joya mendocina: La emblemática agrupación ofrecerá música en vivo con arreglos propios sobre composiciones originales, uno de los momentos más esperados del encuentro.
- Arte en vivo: Cecilia Vieyto: La reconocida artista realizará una intervención de fileteado porteño, mostrando en directo un oficio tradicional que forma parte de la identidad visual del tango.
Emprendimientos y experiencias locales
El evento también está acompañado por proyectos mendocinos vinculados al universo milonguero:
- Zapatos de Tango – Claudio Aramayo: exhibición de calzado diseñado especialmente para bailar.
- Vinos Ramona: degustación de vinos naturales y artesanales, parte del circuito de emprendimientos que participan de estas celebraciones culturales.