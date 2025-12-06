Planazo gratuito para este sábado en Mendoza: música en vivo, clases de tango y una gran milonga

La propuesta incluye música en vivo, clases abiertas de tango, una gran milonga, intervenciones artísticas y emprendimientos locales para vivir una noche a puro tango.

En Mendoza, el tango tiene una presencia creciente y profundamente arraigada. La provincia sostiene una escena activa de milongas, orquestas locales, escuelas de baile y artistas que mantienen viva esta expresión cultural.

Cada año, el Día del Tango se convierte en una oportunidad para poner en valor esa identidad propia: una forma mendocina de sentir, bailar y compartir.

En esta oportunidad, el Espacio Cultural Julio Le Parc presenta una nueva edición de NODOtango Social, una gala abierta y gratuita que reúne música en vivo, baile, arte y emprendimientos locales.

Detalles del evento

El evento se realiza este sábado, 6 de diciembre, de 21 a 2 horas.

Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para público general, tanto para quienes bailan tango como para quienes desean acercarse por primera vez.

Clase abierta para principiantes y bailarines

La programación comienza a las 20 horas con una clase gratuita dictada por Estela Balbuena y Adrián Romero. La propuesta, titulada “Primeros pasos para aprender a bailar tango”, está diseñada para introducir a nuevos bailarines y para quienes quieren reconectar con la danza desde una guía accesible.

Milonga de gala y presentaciones especiales

El corazón de la noche será a las 21 horas con la Gran Milonga de Gala, un espacio de encuentro para toda la comunidad tanguera.

Entre las propuestas destacadas se incluyen:

Formando Almas Milongueras: Presentación grupal que ofrece una intervención coreográfica especialmente creada para esta edición, celebrando la identidad milonguera mendocina.

Presentación grupal que ofrece una intervención coreográfica especialmente creada para esta edición, celebrando la identidad milonguera mendocina. TDJ Fabricio Rosales – “Una tanda para cada bailarín”: El musicalizador propone una selección pensada para acompañar distintos estilos y energías en la pista, guiado por el lema de la noche: “Hacernos mover las patitas a través del compás del corazón”.

El musicalizador propone una selección pensada para acompañar distintos estilos y energías en la pista, guiado por el lema de la noche: “Hacernos mover las patitas a través del compás del corazón”. Orquesta La Gema – La joya mendocina: La emblemática agrupación ofrecerá música en vivo con arreglos propios sobre composiciones originales, uno de los momentos más esperados del encuentro.

La emblemática agrupación ofrecerá música en vivo con arreglos propios sobre composiciones originales, uno de los momentos más esperados del encuentro. Arte en vivo: Cecilia Vieyto: La reconocida artista realizará una intervención de fileteado porteño, mostrando en directo un oficio tradicional que forma parte de la identidad visual del tango.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NODOtango (@nodotango.social)

Emprendimientos y experiencias locales

El evento también está acompañado por proyectos mendocinos vinculados al universo milonguero: