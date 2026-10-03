Video: retiraron la cisterna que volcó en la Cuesta de los Terneros y habilitaron la Ruta 144

La circulación quedó restablecida en ambos sentidos luego de varios días de trabajos para retirar el semirremolque que transportaba gas propano y había volcado a la altura del kilómetro 685.

La Ruta Nacional 144 quedó nuevamente habilitada este sábado en la Cuesta de los Terneros, luego de varios días de tareas para retirar una cisterna que había volcado mientras transportaba gas propano.

Durante la mañana, la empresa a cargo del operativo completó las maniobras para retirar la unidad. Para eso, llegó al lugar un carretón que permitió cargar la cisterna sobre su plataforma y trasladarla fuera de la zona del accidente.

Con la unidad retirada y una vez verificadas las condiciones de seguridad, se liberó la calzada y el tránsito quedó restablecido en ambos sentidos.

El operativo comenzó el jueves, después de que un semirremolque cisterna volcara en el kilómetro 685 de la Ruta 144. Tras el accidente se detectó una pérdida de gas propano, por lo que las autoridades dispusieron el corte total de la ruta y establecieron un perímetro de seguridad alrededor del lugar.

Durante las tareas participaron efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos especializados en sustancias peligrosas, Policía Vial y Gendarmería Nacional. También se utilizaron drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para monitorear la zona.

La empresa responsable de la unidad trabajó durante los días siguientes en distintas maniobras para controlar la situación, realizar el trasvase del gas y reposicionar la cisterna.

El viernes se avanzó con parte de estas tareas, pero el operativo se extendió más de lo previsto. Durante la noche, las condiciones climáticas impidieron continuar con las maniobras previstas para retirar la unidad.

Finalmente, este sábado llegó el carretón necesario para completar el procedimiento. La cisterna fue cargada sobre la plataforma y retirada del lugar.

Con el sector despejado y las condiciones de seguridad verificadas, la Ruta 144 volvió a quedar habilitada para circular en ambos sentidos.