Frío, lluvias y alerta por nevadas en Mendoza: las zonas donde podría caer nieve este sábado

La provincia tendrá un sábado marcado por el ingreso de un frente frío. Pronostican lluvias, viento sur y nevadas en distintos sectores de Mendoza, con un importante descenso de la temperatura durante la tarde y la noche.

La provincia de Mendoza este sábado 16 de mayo tendrá una jornada marcada lluvias, nevadas en distintos sectores y un importante descenso de la temperatura debido al ingreso de un frente frío que afectará gran parte del territorio provincial.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones en el llano, nevadas en cordillera y precordillera, además de fuertes ráfagas de viento del sector sur.

Según el pronóstico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse nevadas en la cordillera de Malargüe, oeste de San Rafael, Valle de Uco y zonas de precordillera del Gran Mendoza.

No se descarta la caída de nieve en algunos sectores del llano debido al marcado ingreso de aire frío. Las acumulaciones previstas rondan entre los 7 y 10 centímetros en áreas de montaña y precordillera.

Desde Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución en rutas y caminos, ya que podría formarse hielo sobre la calzada y reducirse considerablemente la visibilidad.

Las precipitaciones comenzaron en el Sur provincial y se extienden hacia el Gran Mendoza y la zona Este.

Uno de los fenómenos más destacados será la inversión térmica: la temperatura más alta del día se registrará durante la mañana, mientras que por la tarde y noche llegará el momento más frío de la jornada.

La máxima prevista será de apenas 8°C mientras que las mínimas podrían descender hasta los 7°C.

Cómo estará el tiempo en Mendoza los próximos días

Domingo 17 de mayo

Continuará el ambiente frío, con cielo mayormente cubierto y presencia de heladas parciales. Durante la madrugada todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde.

Máxima: 10°C.

10°C. Mínima: 3°C.

Lunes 18 de mayo

Se espera una mejora general del tiempo, con poca nubosidad, heladas matinales y ascenso de la temperatura.

Máxima: 17°C.

17°C. Mínima: 2°C.

Martes 19 de mayo

Continuarán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo despejado, mañanas frías y leve aumento térmico.