Video: Godoy Cruz volvió a Primera y Mendoza salió a festejar el ascenso del Tomba

El triunfo por 3 a 1 ante Tristán Suárez desató la alegría de los hinchas tombinos. Mientras miles acompañaron al equipo en Córdoba, en Mendoza se reunieron para seguir la final y celebrar el regreso a la máxima categoría.

Godoy Cruz está de vuelta en Primera y sus hinchas no tardaron en salir a festejar. El triunfo ante Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional se vivió con mucha emoción en Mendoza, donde los simpatizantes se reunieron para seguir el partido y esperar el pitazo final.

Uno de los puntos de encuentro fue un patio cervecero ubicado sobre calle Montecaseros, en las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte. Allí se organizó un fan fest con pantalla gigante para que quienes no viajaron a Córdoba pudieran acompañar al equipo. Desde las 15 comenzaron a llegar los primeros hinchas, con camisetas, banderas y todo preparado para vivir una tarde especial.

Cuando terminó el encuentro, la alegría se apoderó del lugar. Los cánticos acompañaron la celebración de los hinchas, que finalmente pudieron festejar el regreso de Godoy Cruz a la máxima categoría.

La otra gran concentración de hinchas estuvo en Córdoba, donde Godoy Cruz disputó la final en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano. La expectativa por el partido se reflejó en la cantidad de simpatizantes que viajaron desde Mendoza: se agotaron las 17.000 entradas disponibles y alrededor de 80 colectivos partieron rumbo a la provincia vecina.

Las tribunas se tiñeron de azul y blanco y el equipo tuvo un importante acompañamiento durante los 90 minutos. Después del triunfo, los jugadores celebraron con los hinchas una conquista que tenía un significado especial para el club.

El regreso llegó exactamente un año después del descenso. El 15 de noviembre de 2025, Godoy Cruz había perdido la categoría. Este domingo, en la misma fecha, consiguió el ascenso tras vencer 3 a 1 a Tristán Suárez.

Esteban Burgos, de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino marcaron los goles del campeón, mientras que Marcos Enrique descontó para el conjunto bonaerense.