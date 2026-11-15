Mendoza: a qué hora y dónde podría llover este domingo

La inestabilidad comenzará a desarrollarse durante la tarde y podría extenderse a distintas zonas de la provincia. El pronóstico también anticipa viento Zonda en el sur provincial y tormentas para el comienzo de la semana.

Este domingo Mendoza tendrá una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de tormentas. La inestabilidad irá en aumento durante la tarde, con precipitaciones previstas en distintos sectores de la provincia. Además, se espera viento Zonda en Malargüe y la Precordillera Sur.

Según el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, las primeras precipitaciones se registrarán en el sur provincial. Con el correr de las horas, las condiciones podrían extenderse hacia el Este y el Noreste.

A qué hora y dónde podría llover en Mendoza este domingo

Durante las primeras horas del día se observarán áreas de convección en el sur y sudoeste de San Rafael. El sistema avanzará hacia el sudeste por el secano y provocará precipitaciones débiles a moderadas.

En el resto de la provincia se espera cielo mayormente nublado, aunque habrá sectores con nubosidad parcial.

A partir de las 14 horas comenzará a desarrollarse inestabilidad en la franja Este. Desde las 18 podrían registrarse precipitaciones también en la zona Noreste. Las tormentas podrían extenderse a otros sectores, principalmente al Sur provincial, donde se prevén lluvias.

El pronóstico no descarta la caída de granizo.

En cuanto al viento, se espera Zonda débil entre las 14 y las 19 en Malargüe, el sur de ese departamento y la Precordillera Sur.

En el llano provincial, el viento será del sudeste y de intensidad débil. Comenzará a sentirse desde las 17 y se extenderá hasta la medianoche en las zonas Norte, Este y Sur.

La temperatura máxima promedio será de 28°C y la mínima, de 17°C.

Cómo estará el tiempo el lunes

La inestabilidad continuará durante el lunes 16. En las primeras horas de la jornada se esperan precipitaciones débiles en la zona Este.

Por la tarde, las condiciones podrían desmejorar nuevamente. A partir de las 15 horas se prevé el desarrollo de tormentas en la zona Sur y el Valle de Uco, con probabilidad de granizo.

La actividad también podría alcanzar el Este provincial, donde se esperan fenómenos de intensidad moderada a fuerte. Durante la tarde y la noche las precipitaciones continuarán, principalmente en el Valle de Uco, y podrían extenderse hasta la madrugada del martes.

Respecto del viento, se espera Zonda débil desde las 13 hasta las 21, con velocidades de hasta 35 km/h en Malargüe, el sur de ese departamento y la Precordillera Sur.

En tanto, ingresará viento del sector sur desde las 14 en la zona Sur y desde las 17 en la zona Noreste. Se esperan velocidades promedio de entre 35 y 40 km/h, con condiciones que se mantendrán hasta la medianoche.

La temperatura máxima promedio se ubicará en los 30°C, mientras que la mínima será de 17°C.

En Alta Montaña se pronostican precipitaciones débiles desde las primeras horas de la madrugada. El mal tiempo se mantendrá durante gran parte del día y se espera una mejora entre las 21 y las 22.

Qué pasa el martes

Continuará la inestabilidad en la provincia. Durante la mañana se esperan precipitaciones débiles en el Valle de Uco y la zona Sur, que podrían mantenerse durante las primeras horas del día.

A partir de las 14 se sumará el Oeste del Gran Mendoza. Por la tarde, las tormentas podrían intensificarse en las zonas Este y Sur. También existe probabilidad de granizo, especialmente en el sur provincial.

En cuanto al viento, se prevé Zonda débil entre las 14 y las 20 en Malargüe, el sur de ese departamento y la Precordillera Sur.

Hacia la noche ingresará viento del sector sur. Comenzará a afectar la zona Sur desde las 20 y las zonas Este y Noreste desde las 22. Será de intensidad débil y continuará hasta la 1 del miércoles.

La temperatura máxima promedio será de 26°C y la mínima de 15°C.