Video: Gilda “cantó” el nuevo himno de la Selección Argentina que emociona al plantel y a los hinchas

La canción que acompaña a la Selección Argentina en el Mundial 2026 tuvo una versión creada con inteligencia artificial que recrea la voz de Gilda. El video se volvió viral y despertó miles de reacciones en las redes sociales.

Mientras la Selección Argentina sueña con conquistar la cuarta Copa del Mundo en el Mundial 2026, “La cuarta estrella” ya se convirtió en el canto que acompaña a los hinchas y a la albiceleste en cada partido. Ahora, una versión realizada con inteligencia artificial le dio un giro inesperado y muy emotivo: recreó la voz de Gilda interpretando la canción.

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales. La grabación sorprende por el nivel de realismo con el que la IA logra imitar el inconfundible estilo de la cantante, fallecida en 1996, y adapta su voz a la nueva letra.

El tema toma la melodía de “No me arrepiento de este amor“, uno de los mayores clásicos de Gilda, una canción que desde hace años forma parte del repertorio habitual de las tribunas argentinas y que, durante este Mundial, fue transformada por los hinchas en un himno de apoyo al equipo de Lionel Scaloni.

El fenómeno creció todavía más cuando la propia Selección Argentina hizo suyo el tema. Tras la agónica victoria ante Egipto que selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, los futbolistas entonaron “La cuarta estrella” en el vestuario durante los festejos. El video, compartido por la AFA y replicado por miles de usuarios, mostró a todo el plantel cantando y saltando al ritmo de la canción, que desde entonces quedó identificada como el nuevo himno del equipo.

A partir de esa popularidad, una nueva versión volvió a captar la atención de los hinchas. Se trata de una interpretación creada con inteligencia artificial que recrea la voz de Gilda cantando “La cuarta estrella“. El resultado sorprendió por el notable parecido con la artista y por la naturalidad con la que su voz se adapta a la melodía de “No me arrepiento de este amor“.

La versión generada con inteligencia artificial llamó la atención por la naturalidad de la interpretación y por la fidelidad con la que recrea la voz de la artista. Muchos usuarios aseguraron que, por momentos, parece una grabación real.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de personas compartieron el video y destacaron la emoción que genera escuchar a Gilda “cantando” el nuevo himno de la Selección. Para muchos, se trata de un homenaje que une dos grandes pasiones argentinas: la música popular y el fútbol.