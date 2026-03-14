Video: el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini compartió un emotivo mensaje sobre su recuperación

Tras el grave accidente que sufrió en el dique El Carrizal y que lo mantuvo varios días internado, el piloto mendocino agradeció el apoyo recibido y contó cómo avanza su recuperación.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini compartió un mensaje de agradecimiento luego de permanecer varios días internado tras el grave accidente que sufrió a fines de 2025 en Mendoza. A través de un video, el corredor habló sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que atraviesa.

“Hola a todos, estoy acá después de varios días de estar internado, la verdad que muy contento por todo el apoyo que he recibido desde el muy principio de mi accidente”, expresó al comienzo del mensaje.

El piloto explicó que decidió grabar el video principalmente para agradecer el acompañamiento que recibió desde que ocurrió el hecho. “Estoy haciendo este video más que nada para darles las gracias a todos ustedes que han estado desde el principio, la verdad que que hayan rezado, que hayan pedido por mí”, señaló.

El accidente que lo llevó a la internación

El accidente ocurrió en el dique El Carrizal, en Mendoza, donde Yacopini se encontraba descansando con amigos. En ese contexto, el piloto se arrojó al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad y golpeó fuertemente la cabeza contra el fondo, lo que lo dejó inconsciente.

Sus acompañantes lo sacaron del agua y comenzaron el traslado de urgencia hacia un centro de salud. Durante el camino se encontraron con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, donde el deportista debió ser reanimado luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Inicialmente fue atendido en el Hospital Perrupato y luego derivado a la Clínica de Cuyo, donde permaneció internado tras ser diagnosticado con politraumatismos y un shock medular.

En el video que difundió en sus redes sociales, Yacopini remarcó la importancia del apoyo que recibió durante los momentos más difíciles. “Sé que muchos se han comprometido y me han apoyado y esa energía llega y es la que me hace, es la que en su momento cuando estuve muy mal me hizo salir adelante”, afirmó.

También contó que sigue leyendo los mensajes de quienes lo acompañaron durante su recuperación. “Leo todos sus mensajes, los escucho y la verdad que es súper lindo y súper motivante tener tanta gente que me quiera, estoy muy muy agradecido”, dijo.

El piloto mendocino explicó que su evolución es positiva. “Vengo evolucionando muy bien si bien el camino es muy duro, hay días buenos y hay días malos, hay buenas semanas”, expresó.

Y agregó: “Si vuelvo un poco el tiempo para atrás, la mejora que he tenido es asombrosa entonces estoy muy contento”.

Antes de cerrar el video, volvió a agradecer el acompañamiento que recibió durante este proceso. “No quiero dejarles repetirles que estoy muy agradecido a todos ustedes por lo que han pedido y por la energía que me mandan en estos momentos, es muy necesaria y me llega”, concluyó.