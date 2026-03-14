Una semana de paro docente en la UNCuyo: fechas y motivos de la medida de fuerza

La medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y forma parte de un plan de lucha nacional impulsado por gremios docentes. También habrá actividades públicas para explicar el conflicto.

Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) realizarán la próxima semana un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, una medida que afectará el dictado de clases en distintas facultades y que se enmarca en el plan de lucha nacional por el financiamiento de las universidades públicas.

La convocatoria fue impulsada por la federación docente CONADU, que decidió profundizar las medidas de protesta para reclamar mayor presupuesto para las universidades, recomposición salarial para el sector docente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Mendoza, el conflicto se da en un contexto particular. La propia universidad declaró recientemente la emergencia presupuestaria, lo que refleja las dificultades económicas que atraviesan las instituciones educativas públicas en el actual escenario.

Desde el sector docente señalaron que el objetivo del paro es visibilizar la situación que enfrenta el sistema universitario y advertir sobre los problemas que puede generar la falta de recursos para garantizar su funcionamiento.

Actividades para visibilizar el reclamo

Además del cese de actividades, el gremio docente llevará adelante distintas acciones abiertas a la comunidad para explicar los motivos del reclamo.

El lunes 16 se realizará una conferencia de prensa junto con jornadas informativas dentro del campus universitario, donde se brindarán detalles sobre la situación del sector y el alcance de las medidas.

En tanto, el jueves 19 está prevista una actividad en la Plaza de la Memoria de la UNCuyo, ubicada entre el Rectorado y las facultades de Artes y de Ciencias Políticas y Sociales. Allí se convocará a docentes, estudiantes, personal no docente y familias de alumnos de las escuelas dependientes de la universidad.

Según explicaron desde el gremio, la actividad también buscará sumar apoyo social a la defensa de la educación pública y vincular el reclamo universitario con otras demandas sociales en la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El paro docente se produce en medio de la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero vetada posteriormente por el presidente Javier Milei. Aunque el Congreso rechazó ese veto, desde el sector docente sostienen que la norma aún no se aplica plenamente, por lo que el reclamo continúa.

En ese contexto, la medida busca no solo reclamar mejoras salariales para los docentes, sino también advertir sobre el impacto que podría tener la falta de recursos en el futuro de la universidad pública y en el acceso a la educación superior.

Durante toda la semana en que se desarrolle el paro, no habrá clases en varias unidades académicas de la UNCuyo, mientras el gremio docente continuará con acciones de difusión para visibilizar el conflicto.