Video: el fuertísimo choque del pastor Bonarrico contra un camión cuando volvía de un encuentro religioso

El accidente sucedió en la ciudad de Arrufó en Santa Fé. El religioso mendocino volvía junto a su señora y 3 feligreses más de un encuentro en Chaco. Los 5 que circulaban en la 4 xx 4 milagrosamente no sufrieron mayores consecuencias como asi tampoco el chofer del camión.

Luego del accidente de este fin de semana en San Carlos donde circulaba un contingente con religiosos y en el que murió una mujer de 80 años y un niño de 5 está internado grave, salió a la luz un video de como religiosos mendocinos salvaron su vida de milagro en Santa Fe luego de estrellar su camioneta 4×4 contra un camión. En el rodado menor viajaba el pastor Héctor Bonarrico, quien supo ser legislador mendocino, junto a su esposa y una familia amiga. Estos feligreses volvían de un encuentro en Chaco.

Este brutal accidente se registró el martes 9 de diciembre, alrededor de las 14.30, en el cruce de las rutas 34 y 39, a la altura de la localidad santafesina de Arrufó. Los cinco mendocinos viajaban en una camioneta por ruta 39 y colisionan un camión que circulaba por la ruta nacional 34.

Esa intersección santafecina es considerada crítica por la cantidad de accidentes, de hecho vecinos de la zona lo denominan informalmente “el cruce de la muerte” por la falta de señalización. En ese lugar continúa demorada la obra para construir una rotonda.