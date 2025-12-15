Video: el fuertísimo choque del pastor Bonarrico contra un camión cuando volvía de un encuentro religioso

Video: el fuertísimo choque del pastor Bonarrico contra un camión cuando volvía de un encuentro religioso

Policiales

El accidente sucedió en la ciudad de Arrufó en Santa Fé. El religioso mendocino volvía junto a su señora y 3 feligreses más de un encuentro en Chaco. Los 5 que circulaban en la 4 xx 4 milagrosamente no sufrieron mayores consecuencias como asi tampoco el chofer del camión.

usuario
Redacción ElNueve.com

Luego del accidente de este fin de semana en San Carlos donde circulaba un contingente con religiosos y en el que murió una mujer de 80 años y un niño de 5 está internado grave, salió a la luz un video de como religiosos mendocinos salvaron su vida de milagro en Santa Fe luego de estrellar su camioneta 4×4 contra un camión. En el rodado menor viajaba el pastor Héctor Bonarrico, quien supo ser legislador mendocino, junto a su esposa y una familia amiga. Estos feligreses volvían de un encuentro en Chaco.

Este brutal accidente se registró el martes 9 de diciembre, alrededor de las 14.30, en el cruce de las rutas 34 y 39, a la altura de la localidad santafesina de Arrufó. Los cinco mendocinos viajaban en una camioneta por ruta 39 y colisionan un camión que circulaba por la ruta nacional 34.

Esa intersección santafecina es considerada crítica por la cantidad de accidentes, de hecho vecinos de la zona lo denominan informalmente “el cruce de la muerte” por la falta de señalización. En ese lugar continúa demorada la obra para construir una rotonda. 

El grupo regresaba desde la provincia del Chaco hacia Mendoza tras participar de una actividad religiosa en la comunidad del Concilio.

Producto del choque, el tráiler del camión volcó. Su conductor solo sufrió golpes en sus brazos. En tanto, milagrosamente por cómo quedó el auto, los cinco ocupantes del rodado menor resultaron con distintos golpes, pero sin lesiones de gravedad.

Tras el impacto, los involucrados pudieron descender por sus propios medios. Uno de ellos asistió a los demás ocupantes del vehículo y brindó información clave al personal de emergencia sobre el estado de salud de cada persona, incluyendo antecedentes médicos, con el fin de facilitar la atención y evitar maniobras bruscas.

Según los testigos del accidente, la respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. Personal policial, bomberos y el servicio de emergencia llegaron al lugar en pocos minutos. Debido a la complejidad de algunos golpes, una de las mujeres fue trasladada a la ciudad de Rafaela para realizar estudios de mayor complejidad.

El resto de los ocupantes fue atendido en el centro de salud local y, tras permanecer una noche en observación, recibieron el alta médica al día siguiente. Finalmente, al otro día, regresaron a Mendoza en el auto de un familiar.

Seguinos en