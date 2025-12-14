Mendoza: murió una mujer tras el vuelco de una traffic que llevaba un contingente religioso

La víctima tenía 80 años y falleció tras ser trasladada a un centro de salud. El vuelco ocurrió este domingo por la mañana en la Ruta 143, en San Carlos, y un niño de 5 años permanece internado en grave estado.

Un fatal accidente vial se registró este domingo por la mañana en el departamento de San Carlos, cuando una traffic que trasladaba a un contingente religioso volcó sobre la Ruta Provincial 143, en la zona conocida como el Divisadero.

Producto del accidente, una mujer de 80 años falleció y un niño de 5 años resultó gravemente herido.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.30 horas, cuando el furgón circulaba de sur a norte y, por motivos que se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando al costado de la calzada.

En el vehículo viajaban al menos 14 personas, que se dirigían desde San Rafael hacia la localidad de Chilecito.

Tras el vuelco, una de las acompañantes, identificada con las iniciales R. E., de 80 años, fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, un niño de 5 años sufrió heridas de consideración y fue derivado de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en estado delicado. El resto de los ocupantes fue asistido por personal de emergencias y trasladado a distintos hospitales de la zona, en su mayoría con lesiones leves.

El conductor de la traffic, un hombre de 44 años identificado como V. P. J., quedó a disposición de la Justicia.