Participá por entradas para la Avant Premiere de Toy Story este lunes feriado

Este lunes 15 feriado, Cinemacenter La Barraca tendrá una Avant Premiere especial de Toy Story. Habrá sorteos de pases familiares de cuatro entradas para los lectores que completen el formulario de participación en esta nota.

Este lunes 15 de junio, feriado, los fanáticos de Toy Story tendrán una oportunidad especial para disfrutar de una función exclusiva en Mendoza. Se realizará una Avant Premiere en Cinemacenter de La Barraca y habrá sorteos de pases familiares para vivir una jornada a puro cine y nostalgia.

Los participantes podrán ganar entradas para asistir a la función especial de la esperada película de Pixar. En total, se sortearán pases familiares y cada ganador se llevará cuatro entradas para disfrutar junto a su familia o amigos.

Para participar del sorteo, los interesados deberán completar un formulario que estará disponible dentro de esta nota. Allí podrán cargar sus datos y quedar automáticamente inscriptos para el sorteo.

Vuelve la magia de Toy Story

La nueva entrega de la saga trae de regreso a personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes que marcaron generaciones. En esta ocasión, la historia pone el foco en un nuevo desafío: la convivencia entre los juguetes tradicionales y la tecnología, con la aparición de un nuevo dispositivo llamado Lilypad, que amenaza con cambiar la forma de jugar de Bonnie.

La película vuelve a reunir las voces originales de Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear, además de sumar nuevos personajes y aventuras para toda la familia.

Mirá el tráiler de Toy Story

El tráiler oficial ya anticipa una historia cargada de humor, emoción y reencuentros entre los personajes más queridos de Pixar. Woody y Buzz volverán a unir fuerzas en una aventura donde los juguetes intentarán demostrar que todavía tienen un lugar especial en la imaginación de los chicos.

Cómo participar por las entradas

Para sumarte al sorteo de los pases familiares, solo tenés que completar el formulario que estará disponible en esta nota. Los ganadores recibirán cuatro entradas cada uno para disfrutar de la Avant Premiere este lunes feriado en Cinemacenter La Barraca.

Cargando…