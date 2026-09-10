Trasladaron en helicóptero a una joven de 15 años que fue atropellada en Junín: cuál es su estado de salud

La joven fue embestida por una camioneta Fiat Toro en la esquina de avenida Mitre y González. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada desde el Hospital Perrupato hasta el Hospital Central de Mendoza en el helicóptero Halcón.

Una adolescente de 15 años sufrió heridas de gravedad este jueves tras ser atropellada por una camioneta en Junín, Mendoza. El accidente ocurrió en la intersección de avenida Mitre y González, donde la menor fue encontrada tendida sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se produjo cuando una camioneta Fiat Toro negra, conducida por un hombre de 72 años, circulaba por avenida Mitre en dirección de este a oeste.

El conductor declaró ante los efectivos que se encontraba detenido en un semáforo y que, al retomar la marcha, no habría advertido la presencia de la adolescente, produciéndose entonces el impacto.

La reconstrucción de los hechos también cuenta con el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar. Según relató el testigo, observó a la joven cuando cruzaba avenida Mitre de norte a sur, momento en el que fue embestida por la camioneta.

Cuando llegó la asistencia policial, la joven de 15 años se encontraba tendida sobre el pavimento, por lo que inmediatamente se solicitó una ambulancia. Personal del Servicio Coordinado de Emergencias trasladó a la adolescente al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticada con un traumatismo de cráneo.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación entre los profesionales fue que la joven no había recuperado el conocimiento. Ante la gravedad de las lesiones y la necesidad de una atención de mayor complejidad, las autoridades solicitaron posteriormente el traslado aéreo hacia el Hospital Central de Mendoza.

El conductor de la Fiat Toro quedó identificado en el expediente y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Junín.