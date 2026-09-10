Alertaron por un puma suelto en Luján de Cuyo: en qué zonas fue visto y qué recomiendan hacer

El animal fue registrado por cámaras de seguridad mientras cruzaba una calle durante la noche del miércoles. Policía Rural mantiene un operativo para localizarlo y devolverlo a su hábitat natural.

La aparición de un puma en una zona urbana de Luján de Cuyo generó preocupación entre los vecinos durante las últimas horas. El felino fue captado por cámaras de seguridad mientras cruzaba la calle Chile, a pocos metros de la Rotonda de la Virgen, y posteriormente desapareció dentro de una propiedad.

El avistamiento se produjo durante la noche del miércoles, aunque el animal ya había sido visto algunas horas antes en distintos puntos cercanos. Ante la presencia del ejemplar, se activó un operativo de búsqueda con participación de Policía Rural, con el objetivo de localizarlo y trasladarlo a un sector seguro de su ambiente natural.

Dónde fue visto el puma en Luján de Cuyo

Las imágenes de las cámaras muestran al puma caminando por calle Chile, en las inmediaciones de la Rotonda de la Virgen de Luján de Cuyo.

En el registro se observa cómo el animal cruza rápidamente la calle. Instantes después, un vehículo que circulaba por el lugar advierte su presencia y reduce la velocidad.

Luego, el felino continúa su recorrido y termina ingresando o desapareciendo hacia una propiedad ubicada en la zona.

El puma también había sido divisado durante la tarde del miércoles en sectores próximos al Dique Cipolletti y al camping Los Pinos, por lo que la búsqueda se concentra en ese sector de Luján de Cuyo.

Los distintos avistamientos fueron breves: el animal aparece durante pocos segundos y vuelve a ocultarse, una conducta compatible con el comportamiento de un ejemplar de fauna silvestre que intenta evitar el contacto con las personas.

Por qué el puma puede aparecer cerca de zonas urbanas

Especialistas en fauna silvestre explicaron que los pumas forman parte de la fauna nativa de Mendoza y que su hábitat se encuentra asociado principalmente a sectores de precordillera y piedemonte.

La cercanía entre estos ambientes naturales y determinadas zonas residenciales hace posible que, en determinadas circunstancias, ejemplares silvestres terminen desplazándose cerca de viviendas, calles o espacios frecuentados por personas.

También se señaló que las condiciones climáticas pueden influir en los desplazamientos de distintas especies. Durante períodos de nevadas y temporales, algunos animales pueden modificar sus recorridos habituales en busca de lugares donde refugiarse o encontrar alimento.

Sin embargo, esto no significa que el puma esté buscando acercarse a las personas. Por el contrario, los especialistas remarcaron que un animal salvaje normalmente intentará evitar situaciones que considere peligrosas.

Qué hacer si aparece un puma cerca de una vivienda

Ante un posible encuentro con un puma, una de las principales recomendaciones es mantener la calma y evitar cualquier conducta que pueda provocar que el animal se sienta amenazado. Los especialistas aconsejan no gritar, no perseguirlo, no intentar acercarse y no tratar de atraparlo. También es importante evitar rodearlo o bloquearle las posibles vías de escape.

Si hay perros u otros animales domésticos en la vivienda, deben permanecer resguardados dentro del domicilio para evitar que se acerquen al felino. Las autoridades pidieron que, ante la presencia de un puma en una zona urbana, los vecinos se comuniquen inmediatamente con el 911 para que pueda intervenir el personal especializado.

El aviso permite que Policía Rural active el procedimiento correspondiente y realice la búsqueda de manera segura tanto para el animal como para las personas. También se solicitó evitar las llamadas falsas o bromas, ya que pueden generar movilizaciones innecesarias y dificultar la respuesta ante una emergencia real.

La prioridad es que el animal no sea perseguido ni hostigado por vecinos que intenten localizarlo por sus propios medios. El objetivo del operativo no es que el puma permanezca en una zona urbana, sino localizarlo, capturarlo de manera segura y trasladarlo a un ambiente adecuado.