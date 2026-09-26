Video de otra imprudencia en Alta Montaña: un auto adelantó a dos camiones y cruzó la doble línea amarilla

Un automovilista fue filmado mientras intentaba superar a dos camiones sobre la Ruta 7. La maniobra ocurrió en un tramo de Alta Montaña y, mientras realizaba el adelantamiento, se observa otro camión que circulaba en sentido contrario.

Un nuevo episodio de imprudencia al volante quedó registrado en la alta montaña.

Un automovilista realizó una maniobra de adelantamiento sobre la Ruta 7, donde pasó a dos camiones pese a la doble línea amarilla y mientras otro vehículo de carga circulaba en sentido contrario.

La secuencia fue filmada por un camionero de origen chileno que circulaba por la misma ruta y posteriormente fue difundida a través de las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el conductor del auto se acerca a los dos camiones que avanzaban delante suyo y aumenta la velocidad para intentar superarlos. Luego cruza la doble línea amarilla y comienza el adelantamiento a gran velocidad.

Mientras realiza la maniobra, se alcanza a observar otro camión que circulaba de frente a pocos metros. El vehículo finalmente logra completar el sobrepaso y regresar a su carril.

Este tipo de situaciones puede ser comunicado a través del sistema de recepción de contenidos destinado a tareas de prevención y concientización vial.

Las autoridades aclararon que, durante esta instancia, los registros enviados no implican la aplicación de sanciones, sino que son utilizados para identificar conductas de riesgo y reforzar las campañas de seguridad vial.

Entre las situaciones que pueden ser comunicadas se encuentran:

Uso del celular mientras se conduce.

mientras se conduce. Maniobras peligrosas.

peligrosas. Estacionamientos indebidos.

indebidos. Falta de uso del cinturón de seguridad.

de uso del cinturón de seguridad. Circulación indebida.

indebida. Otras conductas que representen un riesgo para la seguridad vial.

La Ruta 7 es uno de los principales corredores hacia el paso Cristo Redentor y concentra un importante movimiento de vehículos particulares y transporte de cargas, especialmente en los tramos de alta montaña. Por eso, las maniobras de adelantamiento deben realizarse únicamente en los sectores habilitados y respetando la señalización.