Dolor en la cumbia santafesina: murió un histórico músico de Los Palmeras

La cumbia santafesina está de luto por la muerte del percusionista, quien formó parte de Los Palmeras. El grupo lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La cumbia santafesina atraviesa un momento de tristeza. Ricardo “Oveja” Stec, músico que integró Los Palmeras durante una etapa fundamental de la historia del grupo, murió y fue despedido públicamente por la propia banda.

La noticia se conoció el viernes 4 de septiembre y rápidamente generó repercusión entre los seguidores de uno de los conjuntos más populares de la música tropical argentina.

Desde Los Palmeras recordaron al artista no solo por su aporte musical, sino también por el vínculo de amistad que construyeron durante aquellos años.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas de su muerte.

Stec fue percusionista y tuvo un papel importante dentro de Los Palmeras, donde se desempeñó como tumbadorista. Su paso por la agrupación se extendió entre 1988 y 1992, un período de crecimiento y fuerte actividad discográfica para la banda santafesina.

Aunque hacía varios años que ya no formaba parte de la agrupación, su nombre quedó ligado a una época muy recordada por los seguidores del conjunto.

Tras conocerse su fallecimiento, Los Palmeras utilizaron sus canales oficiales para compartir unas palabras dedicadas al músico. La banda eligió poner el foco en los años compartidos y en el vínculo que los unía con Stec. El homenaje estuvo atravesado por el recuerdo de la música, la amistad y las experiencias vividas durante una etapa importante de la carrera del grupo.

El mensaje provocó numerosas reacciones de seguidores, quienes también recordaron al percusionista y aquella formación de Los Palmeras que marcó una época dentro de la cumbia santafesina.

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El período en el que Ricardo “Oveja” Stec integró Los Palmeras coincidió con varias producciones discográficas del conjunto.

En 1988 apareció “Loquito por ti”, mientras que al año siguiente llegó “Sus amigos”. Durante 1990 se publicaron “Rumor de cumbia” y “Chiquita pero buena”.

En 1991 fue el turno de “Boquita azucarada”, otro de los trabajos que quedaron asociados a esa etapa de la banda.

Un año después, en 1992, Los Palmeras celebraron sus 20 años de trayectoria. El grupo continuaría luego con una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina.

Durante sus años en Los Palmeras, Stec compartió escenarios y grabaciones con músicos que fueron fundamentales para la identidad de la agrupación, entre ellos Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa.