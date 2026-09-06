Sigue el frío este domingo en Mendoza: cuándo empieza a subir la temperatura

Mendoza tendrá este domingo una jornada fría con cielo parcialmente nublado y heladas en distintos sectores.

Después del marcado descenso de la temperatura que se registró durante el sábado por el ingreso de un frente frío, Mendoza tendrá otro día de características invernales.

Para este domingo 6 de septiembre, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada y fría, aunque con un leve ascenso de la temperatura.

Además, se esperan heladas parciales, especialmente durante las primeras horas del día, mientras que en la cordillera también habrá nubosidad parcial.

El frío se sentirá con mayor intensidad en distintos sectores de Mendoza. En la zona Este, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre -1°C y -3,5°C.

En el Valle de Uco, en tanto, se esperan registros de entre -2°C y -4°C.

Por su parte, el Sur provincial tendrá mínimas que podrían ubicarse entre -1,8°C y -4°C.

Para el resto de la provincia, la máxima será de 11°C y la mínima de 2°C.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Lunes 7

Habrá poca nubosidad y ascenso de la temperatura.

Se esperan vientos leves del sector sur, que luego rotarán al noreste. También habrá heladas de intensidad moderada y nevadas débiles hacia la noche.

Máxima de 17°C y una mínima de 3°C.

Martes 8

Continuará el ascenso térmico. La jornada tendrá poca nubosidad, vientos leves del noreste y nevadas débiles.

Máxima: 22°C | Mínima: 4°C

Miércoles 9

La temperatura seguirá en aumento. Se espera una jornada parcialmente nublada, con vientos leves del noreste y una máxima de 23°C y una mínima de 8°C.