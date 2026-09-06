Chocaron dos camiones en Potrerillos: el tránsito está complicado

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo a la altura del puente del río Cacheuta. Recomiendan circular con precaución por el sector.

Un choque entre dos camiones se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Potrerillos.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.45 horas, a la altura del puente sobre el río Cacheuta, donde por motivos que todavía no fueron precisados ambos vehículos colisionaron.

De acuerdo con el primer informe policial, no hubo heridos como consecuencia del siniestro.

Personal de las autoridades trabajó en el lugar para controlar la situación y verificar las condiciones de circulación.

Desde la zona recomendaron a los conductores transitar con precaución por ese sector de la Ruta 7, especialmente durante las tareas posteriores al choque.