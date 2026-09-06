Mendoza: sargento del Ejército Argentino fue arrollado por un camión militar en Luján de Cuyo

El militar estaba junto a otros soldados reparando el vehículo, que se había quedado sin combustible, cuando el camión comenzó a retroceder durante una maniobra. Cayó al suelo y una de las ruedas delanteras lo arrolló.

Un sargento del Ejército Argentino sufrió heridas de gravedad este viernes por la tarde luego de ser atropellado por un camión militar mientras realizaban tareas para ponerlo nuevamente en funcionamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la intersección de Paso y San Martín Sur, en Luján de Cuyo.

El camión se había quedado sin combustible y un grupo de soldados trabajaba sobre el vehículo para intentar hacerlo arrancar.

Según fuentes policiales, durante una de las maniobras mecánicas fue necesario rebatir la cabina del camión. En ese momento, el sargento intentó descender, pero el vehículo comenzó a desplazarse marcha atrás.

El hombre cayó al suelo y quedó debajo del camión. Una de las ruedas delanteras pasó por encima de su cuerpo, provocándole lesiones de consideración.

Tras el accidente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó hasta el lugar y asistió al militar. Los profesionales diagnosticaron politraumatismos graves.

Debido a la gravedad de las lesiones, el sargento fue trasladado de urgencia al Hospital Militar, donde quedó bajo atención médica.