Video: brutal golpiza de patovicas a un adolescente de 16 años en un salón de fiestas en Chacras de Coria

Según familiares y testigos, el adolescente de 16 años fue golpeado, arrastrado y asfixiado con la rodilla mientras intentaba recuperar su campera. El violento hecho ocurrió durante un cumpleaños de 15 y quedó registrado en video.

Un adolescente de 16 años denunció haber sido golpeado y reducido por personal de seguridad privada en un salón de fiestas de Mendoza.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el salón Desert Gala, en Chacras de Coria, durante un cumpleaños de 15.

El caso quedó registrado en un video donde se observa al joven inmovilizado en el suelo de un estacionamiento privado mientras dos guardias lo sujetan. Uno de ellos lo mantiene reducido y lo golpea, mientras otro lo sostiene.

La víctima, cursa cuarto año en el colegio católico Santa María de los Ángeles, en Guaymallén. Según relató su madre, psicóloga de profesión, el joven había asistido a la fiesta junto a sus amigos, pero al intentar volver a ingresar para retirar una campera olvidada, fue atacado sin motivo por los patovicas.

“Lo golpearon, lo arrastraron y lo asfixiaron con la rodilla en el cuello. Mi hijo estuvo desmayado 20 segundos. No le dieron la posibilidad de explicar que solo quería buscar su campera”, denunció la mujer.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana cuando el grupo de adolescentes ya se retiraba del evento y había solicitado un auto de una aplicación de viajes. El joven exhibió el número que le habían entregado en el guardarropa para recuperar su pertenencia, pero aun así fue reducido violentamente.

Video | Brutal golpiza en Mendoza: un adolescente de 16 años fue golpeado y asfixiado por patovicas en el ingreso a un salón de fiestas en Chacras de Coria.

Tras la agresión, el adolescente fue trasladado por sus padres a la Clínica de Cuyo, donde recibió asistencia médica. Luego, la familia realizó la denuncia penal en la Fiscalía de Luján de Cuyo, que ya ordenó pericias al Cuerpo Médico Forense para constatar las lesiones.

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho, pero la Justicia trabaja con la denuncia y las pruebas aportadas. Además, la familia pidió que testigos o personas que hayan grabado el episodio se acerquen a la Policía para colaborar con la causa.