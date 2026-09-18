Video: así trasladaron al penal al hombre acusado de matar al pequeño de 7 años en Las Heras

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, fue trasladado al Servicio Penitenciario de Mendoza luego de ser imputado por el crimen de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años que murió baleado durante un violento ataque en Las Heras. El Ministerio de Seguridad difundió imágenes del operativo.

El caso por el homicidio de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un ataque armado en Las Heras, sumó una nueva instancia luego del traslado de uno de los principales sospechosos al Servicio Penitenciario de Mendoza. Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien fue detenido horas después del crimen durante un allanamiento en el barrio San Martín. La Justicia lo imputó por una serie de delitos vinculados con el ataque y ahora quedó alojado en una unidad penitenciaria mientras avanza la investigación.

Así fue el traslado de Cabrera Ramírez al penal

En las imágenes difundidas por el Ministerio de Seguridad se observa a Cabrera Ramírez esposado dentro de un calabozo.

Posteriormente, un efectivo policial realiza el procedimiento de seguridad correspondiente antes de que el hombre quede bajo custodia del Servicio Penitenciario de Mendoza.

El traslado se produjo después de que la Justicia avanzara con la imputación contra el sospechoso, mientras los investigadores continúan trabajando para determinar qué otras personas participaron del ataque.

Por el momento, Cabrera Ramírez es el único detenido en la causa, pero buscan a más personas que estarían involucradas.

El fiscal Oscar Malla formalizó la acusación contra Cabrera Ramírez y le atribuyó el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

La imputación corresponde a la investigación por el ataque armado en el que murió Leonel Ortiz y por las otras personas que habrían sido blanco de los disparos.

La medida judicial constituye una imputación y no implica una condena. La investigación continuará para establecer las circunstancias del hecho y la responsabilidad que pudiera corresponderle a cada uno de los involucrados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Seguridad y Justicia (@minsegmendoza)

Cómo fue el ataque en el que murió Leonel Ortiz

El crimen ocurrió durante la noche en una zona de Las Heras, después de una pelea que se había producido previamente en el barrio. Según los testimonios reunidos hasta el momento, durante esa riña uno de los hermanos Ortiz habría sufrido un corte en la cabeza, mientras que el otro habría resultado lesionado en un oído.

Más tarde, los agresores habrían regresado hasta el domicilio donde se encontraban los hermanos. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, entre dos y tres personas habrían ingresado a la vivienda y efectuado varios disparos contra quienes estaban en el interior.

En medio de esa situación, Leonel Santino Ortiz, de apenas 7 años, recibió un impacto de arma de fuego.

La situación fue advertida por las autoridades a partir de un llamado al 911, que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda de Las Heras. Mientras los efectivos se dirigían hacia el lugar, desde el Hospital Carrillo informaron sobre el ingreso de un menor que había sido trasladado en un vehículo particular.

Era Leonel, quien había sufrido una herida de arma de fuego. Pese a la atención médica recibida, el niño murió como consecuencia de las lesiones provocadas durante el ataque.

Buscan a los demás integrantes del grupo

Uno de los principales objetivos de los investigadores es ahora determinar quiénes fueron las otras personas que participaron del hecho.

La causa busca establecer la identidad y el grado de intervención de cada uno de los sospechosos que habrían ingresado al domicilio y efectuado los disparos.

Los investigadores también trabajan sobre la información aportada por testigos y analizan distintos elementos que podrían ayudar a reconstruir cómo llegaron los agresores al lugar y cómo escaparon después del ataque.

Entre las pistas incorporadas aparece la versión de que los sospechosos se movilizaban en un auto de color rojo. Tras el asesinato de Leonel Ortiz, las autoridades también reforzaron los controles y patrullajes en el sector de Las Heras donde ocurrió el crimen.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que continuarán buscando a las personas que todavía permanecen prófugas y que forman parte de la investigación.

Mientras tanto, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez permanece bajo custodia penitenciaria, a disposición de la Justicia, y los investigadores avanzan para determinar qué ocurrió durante el ataque que terminó con la vida del pequeño Leonel Santino Ortiz.