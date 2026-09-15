Imputaron al hombre acusado de disparar y matar al niño de 7 años en Las Heras

Cristiano Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, fue imputado por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo dentro de su casa en Villa Junín. El fiscal Oscar Malla lo acusó por homicidio, en una causa que busca determinar la participación de otras personas en el ataque.

La investigación por el homicidio de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado en Las Heras, sumó este martes una instancia clave. La Justicia imputó al principal sospechoso, Cristiano Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien había sido detenido horas después del crimen durante un allanamiento en el barrio San Martín.

El fiscal Oscar Malla formalizó la acusación y le atribuyó los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

Cómo fue el ataque en la casa de Leonel Ortiz

El crimen ocurrió durante la noche, después de una jornada en la que se había producido una riña en la zona. Según la información aportada por posibles testigos a la Policía de Mendoza, durante ese enfrentamiento uno de los hermanos Ortiz sufrió un corte en la cabeza, mientras que el otro presentó una lesión en un oído.

Más tarde, los agresores habrían regresado al domicilio en busca de los hermanos. Los jóvenes intentaron refugiarse dentro de su vivienda, pero entre dos y tres personas habrían irrumpido en el lugar y efectuado varios disparos.

En medio del ataque, Leonel Ortiz, de apenas 7 años, recibió un impacto de arma de fuego.

La situación fue advertida por las autoridades a partir de un llamado al 911, que informó sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de Las Heras.

Mientras la Policía se dirigía hacia el lugar, desde el Hospital Carrillo informaron sobre el ingreso de un menor que había sido trasladado en un vehículo particular.

Se trataba de Leonel, quien presentaba una herida de arma de fuego. Pese a los esfuerzos del personal médico, el niño finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Cristiano Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, fue detenido durante un allanamiento realizado en el barrio San Martín. A partir de las pruebas reunidas en la investigación, el fiscal Malla decidió avanzar con la imputación y formalizar la acusación en su contra.

La medida no implica una condena y la investigación continuará para determinar cómo se desarrolló el ataque y cuál fue la participación de cada una de las personas señaladas.

Buscan determinar quiénes participaron del ataque

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer la identidad y el grado de participación de las personas que habrían intervenido en el ataque. De acuerdo con los testimonios incorporados hasta el momento, los agresores habrían llegado al domicilio y disparado contra quienes se encontraban en el interior.

Los investigadores también trabajan sobre la versión de que los sospechosos se movilizaban en un auto de color rojo, vehículo que habría sido utilizado para escapar después del ataque.