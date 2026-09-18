¿Cuándo sopla Zonda y en qué zonas?

Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que este sábado puede soplar viento caliente en algunos lugares ¿qué tener en cuenta?

Se viene un fin de semana caluroso en la provincia con máximas que llegarán a los 29 grados. En ese sentido, el sábado soplará viento Zonda en sectores de la provincia, en especial en precordillera y Malargüe.

¿Cómo estará este viernes 18-09-2026?

Este viernes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 9°C

Sábado 19-09-2026

Este sábado estará caluroso. Parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en el sur provincial hacia la noche. Zonda en Malargue y sectores de precordillera. Cordillera: Inestable con nevadas moderadas.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C

Domingo 20-09-2026

El domingo parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Viento zonda en precordillera y en sectores del llano. Zonda fuerte en Malargue durante la tarde. Tormentas en el sudeste provincial en la madrugada. Cordillera: Inestable con precipitaciones.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C

Lunes 21-09-2026

Condiciones estables. Parcial nublado con descenso de la temperatura. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Cordillera: Precipitaciones.

Máxima: 22°C | Mínima: 12°C

Martes 22-09-2026

El martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Cordillera: Precipitaciones.

Máxima: 25°C | Mínima: 8°C