Video: así intentaban robar en un comercio de una de las calles más transitadas de Maipú

Video: así intentaban robar en un comercio de una de las calles más transitadas de Maipú

Mendoza

Ocurrió este sábado en la mañana. El sospechoso fue detectado por cámaras cuando intentaba forzar la puerta, pero no logró ingresar y escapó.

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Redacción ElNueve.com

Un intento de robo quedó registrado durante la madrugada de este sábado en Maipú.

El episodio ocurrió cerca de las 5 de la mañana en un comercio ubicado sobre calle Ozamis al 200, una de las arterias más importantes del departamento.

De acuerdo a fuentes policiales, el sospechoso: un hombre vestido con campera oscura y pantalón claro, fue detectado por las cámaras de seguridad cuando intentaba abrir la puerta de un local. La situación fue advertida en tiempo real, lo que permitió dar aviso inmediato a los móviles policiales.

A pesar de los intentos, el sospechoso no logró ingresar al local y decidió irse del lugar. Primero se dirigió hacia el sur por Ozamis y luego fue visto en la intersección con Corvalán, donde continuó su recorrido hacia el este, en dirección a calle Blas Barrera.

El seguimiento se mantuvo durante varios minutos y permitió ubicarlo también en las inmediaciones de López Rivas.

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