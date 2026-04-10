Buscan intensamente a una adolescente de 13 años desaparecida en Maipú

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Celena Fernández Ibáñez, una menor de 13 años que es intensamente buscada en Mendoza.

Según el comunicado oficial, la adolescente fue vista por última vez este jueves 9 de abril alrededor de las 18:30, cuando se ausentó de la escuela Juan Isidro Maza, ubicada en el departamento de Maipú.

De acuerdo a los datos aportados en el expediente, Celena tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,50 metros, posee tez morena y cabello oscuro, el cual lleva a la altura de los hombros. Como rasgo distintivo, presenta un lunar negro en el lado izquierdo del cuello.

Al momento de su desaparición, vestía una remera gris, pantalón negro con rayas blancas en los costados y zapatillas negras. Además, llevaba una mochila de color negro.

Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para difundir la información y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. En caso de haberla visto o contar con información relevante, se pide comunicarse de manera urgente al 911.

La difusión de estos datos resulta clave para agilizar la búsqueda y lograr que la menor regrese a su hogar lo antes posible.