Video: así fue la detención de una banda con inhibidor tras un intento de robo

La Policía de Mendoza interceptó el auto en el centro de San Martín gracias al seguimiento por cámaras. Los tres detenidos tenían antecedentes y llevaban un inhibidor de señal dentro del vehículo.

Un operativo policial desplegado en el centro de San Martín terminó con la detención de tres personas que acababan de robar objetos del interior de una camioneta estacionada en la zona de plaza Italia.

La rápida intervención fue posible gracias al alerta de un testigo y al seguimiento en tiempo real realizado por el Sistema de Videovigilancia del CEO.

Cómo ocurrió el robo

El hecho se produjo cerca del mediodía del viernes. Un testigo vio a los ocupantes de un Fiat Palio rojo romper la ventanilla trasera de una Toyota Hilux y escapar con un bolso y documentación. De inmediato, dio aviso al Centro Estratégico de Operaciones, que comenzó a rastrear el vehículo mediante distintas cámaras ubicadas en el microcentro.

Con la información de las cámaras, la Jefatura Departamental San Martín, la Comisaría 12° y la Unidad Especial de Patrullaje (UEPSM) coordinaron un operativo cerrojo para interceptar a los sospechosos. Minutos después, móviles policiales lograron detener el Fiat Palio en la intersección de 9 de Julio y Rivadavia.

Durante la inspección del vehículo, realizada frente a testigos, se encontró el bolso robado, documentación, varios teléfonos, objetos personales y un inhibidor de señal. Todo quedó secuestrado, incluido el automóvil.

Los tres aprehendidos tienen un extenso historial delictivo. Sus legajos incluyen causas y condenas previas por robo agravado, robo simple, hurto y el uso de herramientas para cometer delitos contra la propiedad, además de otros antecedentes registrados en el sistema judicial.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la importancia de que hechos como este se tramiten bajo el sistema de flagrancia. “Necesitamos procedimientos rápidos y contundentes. Además, buscamos condenas ejemplificadoras para quienes suman múltiples causas vinculadas al mismo tipo de delitos”, señaló.

Un operativo cerrojo de la Policía de Mendoza permitió detener a tres personas con frondosos antecedentes que acababan de robar del interior de una camioneta en pleno centro de San Martín. pic.twitter.com/OJyrOp6Cut — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) November 29, 2025

Por orden de la fiscalía competente, los detenidos quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín y todos los elementos secuestrados fueron resguardados conforme al protocolo.