Vendimia 2026: el carrusel de las reinas comenzó y llenó de color el centro mendocino

El tradicional desfile ya recorre el centro mendocino con miles de personas en las calles. La imagen de la Virgen de la Carrodilla, agrupaciones tradicionalistas, la banda de la penitenciaría policial y escenas tiernas marcaron el comienzo de la celebración.

La mañana vendimial ya se vive con todo en el centro de Mendoza. Desde temprano comenzó el tradicional Carrusel de la Vendimia 2026, el desfile que reúne a miles de mendocinos y turistas en las calles para acompañar a las reinas departamentales y a las agrupaciones que forman parte de la fiesta.

El recorrido arrancó desde los portones del Parque General San Martín y avanza por las principales arterias del centro hasta la Plaza Independencia, en una caravana que combina tradición, música y color.

La Virgen de la Carrodilla presente en el desfile

Uno de los momentos más emotivos del inicio del Carrusel fue el paso de la imagen de la Virgen de la Carrodilla, considerada patrona de los viñedos mendocinos.

La imagen fue escoltada por agrupaciones gauchas y recibió aplausos y saludos del público que se ubicó a lo largo del recorrido. La presencia de la Virgen es una tradición profundamente ligada a la Vendimia y suele marcar el inicio simbólico del desfile.

El desfile de la Policía de la Penitenciaría y el color de las agrupaciones

También estuvo presente la banda de la Policía de la Penitenciaría de Mendoza, que acompañó el inicio del Carrusel con música y un desfile que fue seguido con atención por el público. La participación policial es otro de los clásicos de la celebración y forma parte de la apertura del evento vendimial.

Luego comenzaron a aparecer agrupaciones tradicionalistas, caballos, comparsas y colectividades que suman identidad cultural al desfile.

Una de las postales que se llevó todas las miradas fue la de un mini gaucho, un bebé vestido con ropa tradicional que acompañaba a una agrupación y que se llevó sonrisas, fotos y aplausos del público.

Las reinas y los carros departamentales

Después de los primeros bloques del desfile comenzaron a aparecer los carros alegóricos con las reinas departamentales, cada uno decorado para representar la identidad y la cultura de su departamento.

Las candidatas saludan al público y reparten obsequios durante el recorrido, en una tradición que se repite todos los años y que forma parte del contacto directo entre las soberanas y la gente.

El Carrusel es uno de los eventos más populares de la agenda vendimial y funciona como antesala del espectáculo mayor de la fiesta.

Este domingo por la noche se realizará el Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde se presentará el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” y se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia, en el marco de los 90 años de la celebración.