Carrusel de la Vendimia 2026: arrancó la contramarcha

La tradicional contramarcha vuelve a recorrer el centro de Mendoza en paralelo al Carrusel vendimial. Organizaciones sociales, gremios y colectivos ambientales se movilizan para visibilizar distintos reclamos.

La mañana de este sábado 7 de marzo comenzó con uno de los eventos más esperados de la Fiesta Nacional de la Venidima, el Carrusel de las Reinas, que recorre las calles del centro de Mendoza con carros alegóricos y las reinas departamentales. Paralelamente vuelve a hacerse presente, como cada año, en la misma jornada el Contracarrusel, una movilización que reúne a organizaciones sociales, gremios y colectivos ambientales.

Uno de los ejes centrales de la protesta es, una vez más, la defensa del agua en Mendoza. Las asambleas ambientales encabezarán la movilización con consignas contra la megaminería y con cuestionamientos a proyectos como San Jorge, en Uspallata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriel Flores (@tortugogabriel)

Entre los sectores que anunciaron su participación se encuentra el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que adelantó que formará parte del Contracarrusel para visibilizar reclamos vinculados a la situación de los docentes y del sistema educativo provincial.

Desde el gremio indicaron que la movilización busca “hacer visibles numerosos reclamos urgentes y legítimos en defensa del trabajo docente y de la educación de Mendoza”.

Este sábado volvemos a las calles. El SUTE estará presente en el CONTRACARRUSEL de la Vendimia.🍇 -Haremos visibles los numerosos, urgentes y legítimos reclamos, en defensa de nuestro trabajo y de la Educación de Mendoza.- Te invitamos a sumarte. pic.twitter.com/S7YzltwJdj — SUTE (@sutemendoza) March 5, 2026

También se sumaron colectivos feministas. Desde Ni Una Menos convocaron a participar de la movilización con consignas contra la violencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres.

“Arriba el feminismo que va a vencer”, señalaron en la convocatoria difundida en redes sociales. El colectivo llamó a encontrarse a las 9 horas en Plaza Italia y anunció además otra concentración para el domingo en la plazoleta Vergara.

“Por las que ya no están. Por las que vendrán. Ni una menos. Vivas nos queremos”, expresaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ɴɪ ᴜɴᴀ ᴍᴇɴᴏs ᴍᴇɴᴅᴏᴢᴀ (@niunamenosmza)

El Contracarrusel reúne a una diversidad de organizaciones y colectivos que, año tras año, se suman a la movilización. Entre los sectores que confirmaron su participación para esta edición se encuentran:

Asambleas por el agua y colectivos ambientalistas , que marchan contra la megaminería y en defensa de los recursos hídricos.

, que marchan contra la megaminería y en defensa de los recursos hídricos. SUTE ( Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación ), que anunció su presencia para visibilizar reclamos vinculados a la situación educativa y laboral docente.

( ), que anunció su presencia para visibilizar reclamos vinculados a la situación educativa y laboral docente. Colectivos feministas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con consignas contra la violencia de género y en defensa de derechos laborales.

en el marco del Día Internacional de la Mujer, con consignas contra la violencia de género y en defensa de derechos laborales. Organizaciones sociales y partidos políticos, que suelen sumarse con diferentes demandas vinculadas a políticas económicas y sociales.

En ediciones anteriores también participaron trabajadores del sistema científico, agrupaciones estudiantiles y movimientos de derechos humanos.

Con el paso del tiempo, el Contracarrusel se transformó en una escena habitual durante la jornada del Carrusel vendimial. Mientras el desfile oficial convoca a miles de personas que se acercan a ver las carrozas y a las reinas departamentales, la contramarcha recorre sectores del microcentro con pancartas, banderas y consignas.

La movilización suele coincidir en algunos tramos con el recorrido del Carrusel, generando un contraste entre el clima festivo del desfile vendimial y las demandas sociales que expresan los manifestantes.