Gran Hermano 2026: ¿Quién se va el lunes? tres salvados y cinco jugadores en la cuerda floja tras una gala de pura tensión

El voto del público determinó la continuidad de tres figuras fuertes y reconfiguró la placa definitiva en Gran Hermano: Generación Dorada. Entérate de todo en la pantalla de El 9 Televida.

La casa más famosa del país vivió una de sus noches más decisivas y cargadas de adrenalina. Tras una masiva e histórica nominación inicial que dejó a ocho participantes en peligro, Santiago del Moro ingresó a la casa a través de la pantalla para anunciar a los tres jugadores salvados por el voto positivo de la gente.

Con esta resolución de la audiencia, la placa definitiva de nominados para la 15.ª gala de eliminación quedó oficialmente reducida a cinco participantes, quienes ahora se enfrentan bajo la temida modalidad de voto negativo. El próximo lunes 8 de junio, uno de ellos abandonará la competencia que se emite por El 9 Televida de manera definitiva.

Andrea del Boca, Sol Abraham y Emanuel: Los grandes salvados de la noche

El anuncio de las salvaciones generó un fuerte impacto y modificó por completo el clima de convivencia dentro del reality. La primera en salir de la zona de riesgo fue la reconocida actriz Andrea del Boca, quien había sido enviada a la placa de manera directa por la fulminante jugada de la líder de la semana, Titi Tcherkaski. Al escuchar su nombre, Del Boca estalló de alegría y agradeció de manera irónica pero en buenos términos a la líder, ganándose el comentario del conductor: “Andrea, recuperaste la sonrisa y la voz”.

Minutos más tarde, la tensión volvió a apoderarse del estudio cuando se anunció la segunda salvada: Solange Abraham. La participante celebró de inmediato fundiéndose en un profundo abrazo con su gran aliado dentro de la casa, Brian Sarmiento. Finalmente, el tercer beneficio del público fue para Emanuel Di Gioia, quien reaccionó con euforia golpeándose el pecho y al grito de “¡Vamos carajo!”, asegurando su estadía por al menos una semana más.

¿Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano para el lunes?

Tras la salida de los tres participantes más votados para quedarse, el panorama cambió drásticamente. El listado final de los cinco competidores que continúan en riesgo de eliminación quedó compuesto por:

Juan “Juanicar” Caruso

Gisela “Yipio” Pintos

Brian Sarmiento (uno de los perfiles más apuntados por sus compañeros en el confesionario)

Franco Zunino

Matías Hanssen (quien arrastra una nominación directa por sanción tras haber sido fulminado por no respetar las reglas de convivencia del reality)

Cambio de reglas: Entra en juego el voto negativo

Un detalle fundamental que cambiará por completo las estrategias de los clubes de fans y los seguidores mendocinos es el cambio en la modalidad de votación. Automáticamente, tras confirmarse los cinco nombres en peligro, la votación dejó de ser positiva para pasar a ser voto negativo.

A partir de este momento, el público ya no elige a quién quiere salvar, sino a quién quiere expulsar de la casa. Esta mecánica suele encender las alarmas entre los participantes, forzando alianzas de último momento para unificar los votos contra un rival común.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Todos los detalles del día a día de los nominados, las galas de debate y el minuto a minuto del reality los vivís a través de las notas exclusivas de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.