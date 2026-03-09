Vendimia 2026: cómo se creó el impactante show de drones que iluminó el cielo del Frank Romero Day

La propuesta tecnológica fue una de las grandes sorpresas del festejo por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y requirió meses de trabajo, un equipo internacional y más de 500 drones sincronizados.

Uno de los momentos más comentados de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue, sin dudas, el espectáculo de drones que iluminó el cielo del Teatro Griego Frank Romero Day. La propuesta tecnológica sorprendió al público presente y también a quienes siguieron la celebración desde distintos puntos de Mendoza.

Detrás de ese despliegue estuvo un equipo técnico internacional encabezado por Walter Buchholz, uno de los responsables del show, quien contó que el trabajo demandó varias semanas de preparación. “Fue aproximadamente un mes y medio, diría dos meses de trabajo”, explicó Buchholz al referirse al proceso de diseño y programación del espectáculo.

Según detalló, la idea fue representar en el cielo algunas de las imágenes más emblemáticas relacionadas con la historia de la Vendimia y la identidad mendocina. “La idea fue mostrar las imágenes más icónicas de los 90 años de Vendimia, con esta cuestión patriótica que tiene Mendoza, el vino, la primera reina y también la Virgen de la Carrodilla”, señaló.

El espectáculo combinó figuras luminosas formadas por drones con música y efectos sonoros, generando una experiencia visual distinta dentro del tradicional acto vendimial.

Para concretar el show se utilizaron 500 drones de luz y otros 10 drones preparados para pirotecnia. Todos fueron programados previamente para realizar movimientos coordinados que permitieran formar las distintas figuras en el cielo.

El trabajo técnico, sin embargo, va mucho más allá del momento en que el público levanta la vista. “Somos un equipo de entre 20 y 25 personas que trabajan en programación, diseño, logística y operación”, explicó Buchholz.

Parte del equipo llegó desde el exterior. La empresa que desarrolló el sistema tiene base en Dubái y para el espectáculo viajaron pilotos, técnicos y un project manager que se sumaron al equipo local encargado de la asistencia en Argentina.

Además de los especialistas en drones, también participaron productores locales, personal de logística, transporte, seguridad, bomberos y Defensa Civil, entre otros actores que formaron parte de la coordinación general del espectáculo.

Aunque el show duró apenas entre 10 y 15 minutos, los preparativos comenzaron varios días antes con ensayos en el teatro griego. “Venimos trabajando desde el miércoles con pruebas. Se trabaja mucho para que esos minutos de show sean lo más tranquilos posible”, explicó Buchholz.

El clima también generó preocupación durante los días previos, ya que las lluvias obligaron a detener las pruebas en algunos momentos. “Tuvimos que parar por la lluvia y volver a seguir. Incluso en el ensayo general del jueves se cortó y nosotros nos quedamos porque necesitábamos seguir haciendo pruebas”, recordó.

Para el equipo técnico, formar parte del aniversario número 90 de la Vendimia fue una experiencia especial. “Estamos muy orgullosos de participar en los 90 años de Vendimia. Es uno de los eventos más importantes del país y para nosotros es un honor ser parte”, expresó Buchholz.