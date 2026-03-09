Vendimia 2026: así se prepara el teatro griego Frank Romero Day para otra noche de espectáculos

Tras el Acto Central y la coronación de la nueva reina nacional, el teatro griego se prepara para otra jornada de recitales en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Luego de que el domingo se realizara el Acto Central y la coronación de la nueva reina de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este lunes continuaban los trabajos en distintas zonas del Teatro Griego Frank Romero Day para dejar todo listo para otra noche de espectáculos musicales.

Uno de los sectores donde se concentraron los trabajos fue el estacionamiento ubicado en el ingreso al teatro griego, un espacio utilizado por equipos técnicos, prensa y personal de organización.

En el lugar también se pudo ver maquinaria del Departamento Provincial de Vialidad, que realizaba tareas de nivelación para mejorar el terreno y facilitar el acceso del público.

El movimiento también comenzaba a sentirse detrás del escenario. Camiones y colectivos con equipos técnicos arribaban al predio para descargar instrumentos y comenzar con las pruebas de sonido de los artistas que se presentarán esta noche.

Según informaron desde la organización, las puertas del teatro griego se abrirán a las 18.30 horas, mientras que los espectáculos musicales comenzarán alrededor de las 21 horas.

En esta tercera noche de actividades en el Frank Romero Day se presentarán:

El Chaqueño Palavecino

La Repandilla

Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos

Recomendaciones para quienes asistan

Desde la organización recomendaron llegar con tiempo para evitar demoras en los accesos y facilitar la ubicación en las gradas.

También aconsejan: