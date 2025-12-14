Vecinos le dieron una golpiza: recapturaron a uno de los presos fugados de una comisaría de San Martín

El hombre había escapado de una comisaría en San Martín hace 12 días y fue reconocido por personal de Gendarmería. Vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Durante la madrugada de este domingo, uno de los hombres que se encontraba prófugo desde hacía casi dos semanas fue recapturado en el departamento de San Martín, tras un operativo realizado en la vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 00:15 en la zona de calles Jacarandá y Los Robles, luego de que un llamado al 911 alertara que personal de Gendarmería, que se encontraba de civil, había logrado reducir a un sujeto que sería uno de los evadidos de una comisaría local.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre estaba retenido por vecinos y presentaba algunas lesiones producto de la situación. De inmediato, fue trasladado al Hospital Perrupato, donde recibió atención médica y fue diagnosticado con politraumatismos leves.

Más tarde, a través del sistema biométrico, se confirmó su identidad: se trata de Enzo Leonel Páez, uno de los delincuentes que se había fugado de una comisaría de San Martín 12 días atrás. Tras la asistencia médica, quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con la investigación y las actuaciones judiciales correspondientes.

Cómo fue la fuga

El escape había ocurrido alrededor de las 6 de la mañana del miércoles 10 de diciembre en la Comisaría 12, ubicada sobre calle Bailén, en pleno centro de la ciudad de San Martín. En un primer momento, se creyó que los detenidos habían forzado una ventana del sector de alojamiento, pero la reconstrucción posterior del hecho reveló una maniobra mucho más elaborada.

De acuerdo a la investigación, los presos realizaron un boquete en una pared interna de los calabozos y lograron acceder a los techos de las viviendas linderas, desde donde escaparon sin ser advertidos por el personal de guardia.

Junto a Páez también logró huir Emiliano Carlos Jofré, de 34 años, quien continúa prófugo y es intensamente buscado.

Tras el escape, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes en la zona, el uso de drones de la división VANT y el alerta a comisarías cercanas.