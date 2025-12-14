Baja la temperatura este domingo en Mendoza: a cuánto llega la máxima

El pronóstico del tiempo para este domingo anticipa una jornada con viento y probabilidad de precipitaciones. Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar a partir del lunes.

El tiempo en Mendoza se presenta variable durante los próximos días, con presencia de viento, nubosidad cambiante y episodios de Zonda, principalmente en el sur provincial.

Este domingo se espera una jornada con viento leve del sector sur, que afectará desde la mañana a la zona Este, el Gran Mendoza y el Valle de Uco.

El cielo se presentará parcialmente nublado mejorando hacia la tarde noche.

Desde el mediodía se prevé circulación de viento Zonda de intensidad leve a moderada en la zona baja de Malargüe, con posible extensión hacia el sur provincial y el Valle de Uspallata. Las ráfagas podrían alcanzar los 45 km/h y persistir hasta la noche.

Máxima: 21°C | Mínima: 15°C

Pronóstico de tiempo extendido

Lunes

Se esperan mejoras de las condiciones meteorológicas. Durante la tarde podría registrarse viento Zonda leve en Malargüe, el sur del departamento y la precordillera sur, entre las 13 y las 20 horas.

En el llano, el viento será leve y de dirección variable, con cielo mayormente despejado durante toda la jornada.

Máxima: 26°C | Mínima: 14°C

Martes

Se presentará con buen tiempo generalizado, cielo despejado y ascenso de la temperatura en toda la provincia.

Se espera viento leve del sector norte durante la tarde en el sur provincial y el Valle de Uco.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C