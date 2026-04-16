“Así se ve una vida”: el emocionante video que compartió Vanina Vitale de su embarazo

La periodista de Canal 9 Televida sigue transitando la dulce espera de su cuarta hija y sorprendió a todos con un tierno video que compartió en las redes sociales.

El pasado 17 de febrero, Vanina Vitale sorprendió a todos al anunciar que está embarazada. La comunicadora de Canal 9 Televida compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de su pancita y también confirmó que está esperando una nena. Sin embargo, esta semana sorprendió a todos al mostrar uno de los momentos más especiales de su vida personal a muy poco de convertirse en mamá nuevamente.

Hace un par de meses, la comunicadora había confirmado que estaba embarazada de su cuarto hijo. Tras regresar de sus vacaciones, su pancita no pasó desapercibida en la pantalla y generó una ola de mensajes de cariño por parte del público mendocino.

Esta semana, Vitale fue a realizarse un control de rutina y decidió compartir el momento a través de las redes sociales. “Momento mágico, no?”, escribió junto a un video de una ecografía donde se ve a su pequeña hija moviéndose en la panza: “Así se ve una vida de 700 gramos”.

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El video se volvió viral y se llenó de cientos de comentarios de felicitaciones: “Qué emoción, Vani! Bellísima”, “Cuánta emoción!!!!!! Preciosa se ve, gracias por compartir”, “Que Increíble, Que Maravillas Hace El cuerpo de una mujer. Es algo Mágico soñado y Hermoso”, fueron algunos de los mensajes.

Así fue la revelación de genéro de Vanina Vitale

Semanas atrás, la periodista compartió otro momento especial: la revelación de género de su bebé. En un video publicado en sus redes, apareció junto a sus hijas cortando una torta cuyo interior era completamente rosado, confirmando que espera una nena.

“Es nena como ustedes”, expresó emocionada mientras abrazaba a sus hijas en una escena íntima que también generó gran repercusión. En el mismo posteo, Vitale invitó a sus seguidores a participar del proceso y lanzó una pregunta que rápidamente llenó de comentarios: “¿Me ayudan a elegir nombres?”.

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La historia de Vanina Vitale mantiene un vínculo cercano con la audiencia no solo por su rol en los medios, sino también por su recorrido personal. Es madre de Sara y Mila, y también de Manuel, quien falleció tras atravesar una cardiopatía congénita conocida como Síndrome de Shone.