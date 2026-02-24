Vanina Vitale reveló el sexo de su bebé con un emocionante video: “¿me ayudan a elegir nombres?”

La periodista de Noticiero 9 ya había confirmado que esperaba a su cuarto hijo. Tras el final de sus vacaciones, Vitale regresó a la pantalla con una pancita que no pasó inadvertida para nadie y generó ternura en las redes sociales.

La periodista de Canal 9 Televida, Vanina Vitale, compartió uno de los momentos más especiales de su vida personal: la revelación del sexo de su cuarto bebé. A través de un video publicado en redes sociales, la conductora de Noticiero 9 mostró la intimidad de la celebración junto a su familia y conmovió a sus seguidores.

Semanas atrás, la comunicadora había confirmado que estaba embarazada. Tras regresar de sus vacaciones, su pancita no pasó desapercibida en la pantalla y generó una ola de mensajes de cariño por parte del público mendocino.

La espera terminó este martes cuando la periodista decidió revelar si su bebé es nene o nena con una torta sorpresa. Rodeada de sus hijas, Vanina cortó una porción y dejó ver el interior donde se podía observar el bizcochuelo completamente rosado, confirmando que está esperando una nena.

“Es nena como ustedes”, expresó conmovida mientras abrazaba a sus hijas en un clima de pura emoción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vanina Vitale (@vaninavitale)

En el mismo posteo, Vitale invitó a sus seguidores a participar del proceso y lanzó una pregunta que rápidamente llenó de comentarios: “¿Me ayudan a elegir nombres?”.

En diálogo con elnueve.com, la periodista contó que se encuentra transitando casi el quinto mes de embarazo y que vive esta etapa con plenitud. Días antes de la confirmación, había adelantado que existía una alta probabilidad de que fuera nena, aunque prefería esperar la confirmación oficial.

Vanina Vitale es madre de Sara y Mila, y también de Manuel, quien falleció tras luchar contra una grave cardiopatía congénita conocida como Síndrome de Shone. Su historia personal ha sido acompañada de cerca por la audiencia, que volvió a expresarle apoyo y cariño en esta nueva etapa.