Femicidio en Mendoza: investigan como posible femicida a uno de los hijos de la mujer de 74 años asesinada en Junín

La víctima tenía 74 años y fue encontrada en su vivienda. La causa fue recaratulada como femicidio y hay un pedido de detención para uno de sus hijos.

Margarita Iris Gutiérrez, de 74 años fue encontrada muerta este martes por la mañana en su vivienda de calle Isaac Estrella, en el departamento de Junín.

El hallazgo ocurrió cerca de las 7:26, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos ingresó al domicilio y encontró el cuerpo. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Investigaciones y Bomberos, que realizaron las primeras pericias.

Según informaron desde la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, en un primer momento la causa se inició como averiguación de muerte. Sin embargo, con el avance de la investigación y a partir de la evidencia recolectada, fue recaratulada como “homicidio agravado por femicidio”, contemplado en el artículo 80 del Código Penal.

Entre los elementos analizados, se estableció que no se registraron faltantes en la vivienda, por lo que la hipótesis de un robo quedó descartada en principio.

En las últimas horas, la investigación sumó un dato clave: la Justicia ordenó la detención de una persona del entorno íntimo de la víctima. Según trascendió, podría tratarse de uno de sus hijos.

Mientras tanto, continúan las medidas investigativas en la zona, con presencia policial en el domicilio y recolección de pruebas para esclarecer el hecho.

Personas cercanas a la víctima la describieron como una mujer muy querida en la comunidad, donde era conocida por su trayectoria como docente. “Era una persona muy cariñosa, muy buena. Nos veíamos seguido, siempre estaba presente en el barrio”, relató Elena, su peluquera y vecina. También recordó que Gutiérrez mantenía contacto frecuente con sus hijos y nietos, y que no solía hablar de su vida privada.