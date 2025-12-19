Vacaciones económicas: una joya natural de aguas turquesas a tres horas de la Ciudad de Mendoza

Son más de cincuenta kilómetros entre formaciones coloridas y muy vistosas. Conocé “El Mendigo”, “los Jardines Colgantes”, “El Elefante”, “El Sillón de Rivadavia”, entre otras figuras ideales si te gusta disfrutar de la naturaleza y la aventura.

Para quienes eligen vacaciones en Mendoza, hay un destino que sorprende por su belleza natural y su cercanía: el Cañón del Atuel, en el departamento de San Rafael. Se trata de una maravilla geológica formada a lo largo de millones de años, ubicada aguas abajo del embalse El Nihuil y hasta Valle Grande, que regala paisajes imponentes y experiencias para disfrutar en familia.

El recorrido atraviesa más de 50 kilómetros de formaciones rocosas moldeadas por la erosión del viento y del agua, dando lugar a figuras emblemáticas como El Mendigo, Los Jardines Colgantes, El Elefante, El Sillón de Rivadavia, El Lagarto y Los Monstruos, entre muchas otras. Siguiendo la Ruta se recorren ríos de agua cristalina, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasar las altas temperaturas del verano.

Dónde queda el Cañón del Atuel y cómo llegar

Desde la ciudad de San Rafael, se accede por la Ruta Nacional 144 hasta el empalme con la Ruta Provincial 180, en un trayecto aproximado de 70 kilómetros hasta El Nihuil. Allí se puede visitar el dique, el embalse y un mirador panorámico que permite apreciar desde lo alto la magnitud del cañón.

A partir de ese punto comienza el tramo más impactante: un camino de ripio consolidado de unos 45 a 50 kilómetros, que desciende bordeando el río Atuel. El recorrido atraviesa formaciones icónicas y pasa junto a las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II y III, además de los diques Aisol y Tierras Blancas, integrados al sistema energético provincial.

Un dato clave para planificar la visita: el circuito solo puede realizarse en un único sentido, desde El Nihuil hacia Valle Grande. Luego se puede volver a la ciudad por la Ruta Provincial 173.

Qué hacer en el Cañón del Atuel

Además del atractivo paisajístico, el lugar es uno de los polos más importantes de turismo aventura en Mendoza. Los rápidos del río Atuel, a unos 34 kilómetros de San Rafael, son ideales para practicar rafting, kayak y cool river, actividades que cuentan con prestadores habilitados en la zona.

La Ruta Escénica RP 173, que une San Rafael con Valle Grande, atraviesa el corazón del cañón en un recorrido total de 85 kilómetros, combinando tramos asfaltados y de ripio, con paredones que alcanzan hasta 260 metros de altura. Es un camino para hacer sin apuro, deteniéndose a disfrutar del entorno.

El recorrido finaliza en el embalse Valle Grande, uno de los puntos turísticos más visitados de San Rafael. Allí se puede disfrutar del paredón del dique, realizar picnics, paseos en catamarán y acceder a múltiples propuestas como tirolesa, puentes tibetanos, cabalgatas, trekking y más.

La zona cuenta con campings, cabañas y restaurantes, muchos de ellos con vistas directas al río o a la montaña, ideales para descansar y cerrar una jornada a puro contacto con la naturaleza.