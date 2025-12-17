Vacaciones económicas: el hermoso camping rodeado de bosque y ríos a una hora de la Ciudad de Mendoza

Si te gusta la naturaleza y la aventura, pero buscas un camping tranquilo para pasar unos días o porque no las fiestas, el Valle de Uco tiene el lugar indicado con una entrada a $3.000 y dónde podés acampar cinco días por $15.000.

Con el inicio del verano y las vacaciones cada vez más cerca, muchas familias y grupos de amigos buscan alternativas accesibles para descansar sin salir de la provincia. Por esa razón no podés dejar de visitar el Camping Municipal de Tupungato en el corazón de Valle de Uco rodeado de grandes árboles, cristalinos ríos que cruzan por el medio del lugar y hasta una cascada para disfrutar en familia.

El predio está rodeado de una frondosa arboleda y atravesado por arroyos de agua cristalina, lo que lo convierte en un espacio fresco para combatir las altas temperaturas. Además, cuenta con senderos internos, zonas de picnic y sectores ideales para disfrutar de un asado o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.

Dónde queda el Camping Municipal de Tupungato

El camping se encuentra en Calle La Costa, en el distrito El Peral, a aproximadamente una hora del centro de Mendoza. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hasta la intersección con la Ruta Provincial 86 hacia Tupungato. Luego, girar por calle Alto Verde y continuar por calle La Costa hasta el ingreso al predio.

Cuánto sale la entrada al Camping Municipal de Tupungato

Las entradas se pueden adquirir en la puerta del lugar de lunes a domingo de 9 a 19h. Es decir, que no se puede reservar previamente y el ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad del camíng.

Estos son los valores:

Tupungatinos: $2.000 por día

Jubilados Tupungatinos: SIN COSTO

Visitantes: $3.000 por día

Jubilados Visitantes: $1.000 por día

Derecho de Acampe Residentes de Tupungato: $10.000

Derecho de Acampe No Residentes: $15.000

Niños hasta 11 años sin cargo.

El derecho de acampe se paga una sola vez por carpa o casilla y tiene una duración de 5 días.

Qué servicios tiene el camping

Churrasqueras (tenés que llevar tu parrilla)

Quinchos

Horno de barro

Electricidad

Baños con duchas

¿Abrirá el camping Municipal de Tupungato para Navidad y Año Nuevo?

Desde la administración del camping informaron que los días 24 y 31 de diciembre el predio cerrará a las 17:30, por lo que no se permitirá el ingreso después de ese horario. En tanto, los días 25 de diciembre y 1 de enero el camping permanecerá abierto para quienes deseen pasar las fiestas en familia o con amigos.

Desde el municipio recomiendan consultar previamente la disponibilidad y las condiciones de ingreso. Las consultas pueden realizarse por teléfono al 2622 523676, por correo electrónico a infoturismo@tupungato.gov.ar o de manera presencial en el Informador Turístico, ubicado en Av. Belgrano 1060, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.