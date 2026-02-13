Abrió el camping Municipal de Tupugato: podés pasar el día rodeado de bosques y ríos por $3.000

El predio estuvo cerrado del 3 al 9 de febrero por la celebración de la vendimia departamental. Si te gusta la naturaleza y la aventura, pero buscas un camping tranquilo para pasar unos días o porque no las fiestas, el Valle de Uco tiene el lugar indicado con una entrada a $3.000 y dónde podés acampar cinco días por $30.000.

El Camping Municipal de Tupungato, uno de los espacios verdes más visitados del Valle de Uco, volvió a abrir sus puertas luego de permanecer cerrado del 3 al 9 de febrero por la celebración de la Vendimia departamental. Se viene el fin de semana largo por Carnaval y muchas familias y amigos buscan una opción económica para descansar sin salir de la provincia. Por esa razón no podés dejar de visitor este camping rodeado de grandes árboles, cristalinos ríos que cruzan por el medio del lugar y hasta una cascada para disfrutar.

El espacio, ubicado en el distrito El Peral, permaneció cerrado del 3 al 9 de febrero por los festejos vendimiales. Ahora, con la llegada del primer fin de semana largo del año, muchas familias y grupos de amigos buscan alternativas económicas para descansar sin salir de la provincia.

En ese contexto, el Camping Municipal de Tupungato reaparece como una propuesta ideal para quienes priorizan la naturaleza en Mendoza, el contacto con el agua y la tranquilidad. El lugar cuenta además con senderos internos, zonas de picnic y espacios especialmente preparados para compartir un asado o pasar el día en familia.

Dónde queda el Camping Municipal de Tupungato

El camping se encuentra en calle La Costa, en el distrito El Peral, a aproximadamente una hora de la Ciudad de Mendoza.

Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hasta la intersección con la Ruta Provincial 86 en dirección a Tupungato. Luego, girar por calle Alto Verde y continuar por calle La Costa hasta el ingreso al predio.

Cuánto cuesta la entrada al Camping Municipal de Tupungato

El ingreso se realiza por orden de llegada, sin reserva previa, de lunes a domingo entre las 9 y las 19. La capacidad es limitada.

Estos son los valores vigentes:

Tupungatinos: $2.000 por día

Jubilados tupungatinos: sin costo

Visitantes: $3.000 por día

Jubilados visitantes: $1.000 por día

Niños hasta 11 años: sin cargo

En cuanto al derecho de acampe en Tupungato, se abona una sola vez por carpa, casilla rodante o vehículo (en caso de pernoctar en el mismo) y tiene una duración de cinco días:

Residentes de Tupungato: $10.000

No residentes: $15.000

El valor del derecho de acampe es el mismo, ya sea por una o hasta cinco noches. Luego, se suman las entradas individuales por cada día de permanencia por persona.

Qué servicios ofrece el camping

Entre los principales servicios del Camping Municipal de Tupungato se encuentran:

Churrasqueras (es necesario llevar parrilla propia)

Quinchos

Horno de barro

Electricidad

Baños con duchas

¿Abrirá para Carnaval el Camping Municipal de Tupungato?

Desde la administración confirmaron que el predio funcionará con normalidad los días 16 y 17 de febrero, feriados por Carnaval en Mendoza, por lo que se espera una importante concurrencia.

Para consultas sobre disponibilidad y condiciones de ingreso, se puede llamar al 2622 523676, escribir a infoturismo@tupungato.gov.ar o acercarse al Informador Turístico, ubicado en Avenida Belgrano 1060, de lunes a viernes de 8 a 18.