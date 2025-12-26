Vacaciones económicas: las bodegas con degustación que podés visitar por menos de $15.000 en el Gran Mendoza

Mansa Bodega, una propuesta que permite visitar bodegas, recorrer viñedos y disfrutar degustaciones guiadas por $15.000. La iniciativa apunta tanto a mendocinos como a turistas que buscan experiencias accesibles durante las vacaciones. A muchas de las bodegas se puede llegar en transporte público.
Mendoza es sinónimo de vino, bodegas y paisajes de montaña, pero durante años una de las principales críticas al sector fue el alto costo de las visitas y degustaciones. Si estás pensando en visitar o pasas estas vacaciones en la provincia, el gobierno lanzó una iniciativa que invita a los mendocinos y turistas a recorrer un montón de bodegas en las que ofrecen visitas guiadas y degustaciones por $15.000.
De qué se trata “Mansa Bodega”
El programa surge como una respuesta a la caída del consumo interno, la baja en las exportaciones y el aumento de los costos en el sector vitivinícola. Tras el buen resultado de Manso Menú, que ofrece propuestas gastronómicas a precios accesibles, Mansa Bodega traslada ese mismo concepto al turismo del vino.
La iniciativa es impulsada desde el área de Cultura y Turismo de Mendoza y apunta a incentivar la visita a bodegas, fortalecer el turismo local y ofrecer alternativas atractivas para quienes vacacionan en la provincia.
Las bodegas low cost para conocer en Mendoza por menos de $15.000
El gran atractivo del ciclo son las experiencias diseñadas especialmente, que combinan recorridos, degustaciones de vinos y en algunos casos suelen incluir picadas, degustación de quesos o gastronomía, con un costo promocional de hasta $15.000 por persona hasta el 15 de febrero de 2026.
Te dejamos algunas de las bodegas en el Gran Mendoza, a muchas se puede llegar en transporte público:
- Finca Decero: visita guiada con una copa de vino por $15.000. Ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo.
- Bodega Dante Robino: La experiencia incluye 3 copas: un blanco, un espumante mientras conoces su elaboración y finaliza con un tinto por $15.000. Está ubicada en Luján de Cuyo.
- Cavas Weinert: La propuesta incluye bienvenida a la bodega más visita guiada + 2 copas de vino acompañadas de delicados quesos frescos a $15.000. Ubicada en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.
- Bodega Sottano: incluye recorrido, 3 copas de vino junto a un mix de frutos secos a $15.000. Ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo.
- Bodega Ruca Malen: incluye el recorrido por la bodega y la degustación de una copa de vino por $15.000. Está ubicada en Luján de Cuyo, sobre la Ruta 7.
- Bodega Bonfanti: Tour guiado por el viñedo y la bodega + degustación de 3 vinos clásicos acompañado por un maridaje de quesos y mermeladas a $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Carmine Granata: la propuesta incluye visita, una degustación de bienvenida + 4 copas de degustación de vino maridado con quesos por $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Vistandes: visita guiada y degustación de 2 variedades de vino a $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Carinae: degustación donde cada uno puede armarla a su propia manera. Valor $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Las Guapas I y restaurante: incluye visita a la bodega y viñedos más la degustación de 3 copas de vino a $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Lagarde: incluye visita guiada + 2 copas de degustación por $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Tierras Altas: incluye visita y degustación. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Caelum: visita guiada, degustación de 2 copas de vino acompañadas de pistachos. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Maal Wines: recorrido por la bodega y degustación de 2 etiquetas. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Alpamanta: visita por naturaleza, bodega y copa de vino. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Antigal Winery and Estates: recorrido por viñedos y bodega con degustación de 2 vinos. Valor de $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Nieto Senetiner: visita y dos copas de vino. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Viña Las Perdices: recorrido guiado, una copa de vino y presentación de aceite de oliva de producción propia. Costo: $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Argentina: visita guiada + degustación de 2 vinos y un espumoso. Valor $8.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Santa Julia: incluye visita más degustación de vinos. Valor $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Mauricio Lorca: paseo por las instalaciones y degustación de 4 copas de vino. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Casa Agostino: visita guiada con degustación de 3 copas de vino. Costo: $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Piattelli: visita y degustación de 3 vinos reserva. Costo: $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega RJ viñedos: visita guiada y experiencia sensorial con vinos. Valor: $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Tempus Alba: visita guiada y degustación de 3 vinos acompañados por pasta de aceitunas y panificados caseros. Ubicada en Maipú.
- Bodega Trivento: recorrido con una copa de vino y cocktail. Valor $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Los Toneles: visita guiada, degustación de 3 copas de vino acompañadas por los aceites de la Familia Millán. Valor $15.000. Ubicada en Guaymallén.
- Bodega Vistalba: recorrido acompañado de una copa de vino. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Lopez: guía y degustación de 3 vinos. Valor: $15.000. Ubicada en Maipú.
- Bodega Mil Suelos: visita y degustación de tres vinos. Valor de $15.000. Ubicada en Maipú.
- Selada Wines: incluye recorrido más degustación de vinos y maridajes campestres. Valor: $15.000. Ubicada en Guaymallén.
- Bodega Dominiciano: Incluye visita guiada y degustación. Valor: $15.000. Ubicada en Maipú.
- Viña Doña Paula: visita y degustación de 3 vinos. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Rosell Boher Lodge: degustación de dos copas de vino maridados con una propuesta de quesos. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Cabrini: Visita y degustación de 3 copas. Valor $13.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
- Bodega Bandini: visita guiada y degustación. Valor $15.000. Ubicada en Luján de Cuyo.
En esta nota te dejamos las que están ubicadas en el Gran Mendoza, pero también podés visitar otras ubicadas en el Valle de Uco, el Este y Sur provincial.