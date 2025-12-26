Vacaciones económicas: las bodegas con degustación que podés visitar por menos de $15.000 en el Gran Mendoza

Mansa Bodega, una propuesta que permite visitar bodegas, recorrer viñedos y disfrutar degustaciones guiadas por $15.000. La iniciativa apunta tanto a mendocinos como a turistas que buscan experiencias accesibles durante las vacaciones. A muchas de las bodegas se puede llegar en transporte público.

Mendoza es sinónimo de vino, bodegas y paisajes de montaña, pero durante años una de las principales críticas al sector fue el alto costo de las visitas y degustaciones. Si estás pensando en visitar o pasas estas vacaciones en la provincia, el gobierno lanzó una iniciativa que invita a los mendocinos y turistas a recorrer un montón de bodegas en las que ofrecen visitas guiadas y degustaciones por $15.000.

Si pensás en Mendoza una idea se te viene a la cabeza: el vino, las bodegas y los viñedos con la Cordillera de Los Andes de fondo. Muchas veces, visitar alguna o hacer una degustación no es apta para todos los bolsillos. Es por eso que desde cultura de la provincia pusieron en funcionamiento “Mansa Bodega” donde podés acceder a diferentes experiencias a bajo costo.

De qué se trata “Mansa Bodega”

El programa surge como una respuesta a la caída del consumo interno, la baja en las exportaciones y el aumento de los costos en el sector vitivinícola. Tras el buen resultado de Manso Menú, que ofrece propuestas gastronómicas a precios accesibles, Mansa Bodega traslada ese mismo concepto al turismo del vino.

La iniciativa es impulsada desde el área de Cultura y Turismo de Mendoza y apunta a incentivar la visita a bodegas, fortalecer el turismo local y ofrecer alternativas atractivas para quienes vacacionan en la provincia.

Las bodegas low cost para conocer en Mendoza por menos de $15.000

El gran atractivo del ciclo son las experiencias diseñadas especialmente, que combinan recorridos, degustaciones de vinos y en algunos casos suelen incluir picadas, degustación de quesos o gastronomía, con un costo promocional de hasta $15.000 por persona hasta el 15 de febrero de 2026.

Te dejamos algunas de las bodegas en el Gran Mendoza, a muchas se puede llegar en transporte público:

En esta nota te dejamos las que están ubicadas en el Gran Mendoza, pero también podés visitar otras ubicadas en el Valle de Uco, el Este y Sur provincial.

Podés ver el listado completo desde acá: Mansa Bodega