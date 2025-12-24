Vacaciones económicas: las piletas termales rodeadas de montañas a cinco horas de la Ciudad de Mendoza

Si te gusta la naturaleza y la aventura, pero buscas un lugar tranquilo para pasar unos días o porque no las fiestas, Malargüe tiene el lugar indicado con piscinas de aguas termales, hacer pesca deportiva, cabalgatas, trekking, mountain bike y travesías 4 x 4.

En una semana ya llega el mes de enero y con él un montón de familias y turistas que van a pasar sus vacaciones y días de descanso. Mendoza ofrece un montón de atractivos turísticos para pasar el día y que no son tan caros. Uno de ellos son las Termas del Cajón Grande, ubicadas en Malargüe, a 5 horas del centro mendocino, donde no solo vas a encontrar aguas termales naturales, sino también una experiencia llena de aventura.

Conocidas por sus propiedades de características ferrosas, resultan ideales para el tratamiento de afecciones reumáticas, bronquitis, artritis y diabetes. Pero también son un espacio para relajarse y dejarse llevar por el entorno.

Cómo llegar a las Termas de Cajón Grande

A los pies del cerro campanario encontrará cinco piletas a cielo abierto con aguas termales. Están ubicadas a 135 km de la ciudad de Malargüe. Para llegar se toma la Ruta 40 hasta Bardas Blancas y ahí se debe seguir por la ruta 145.

Una vez en Las Loicas se debe hacer Aduana, hay que avisar que van a las termas y no al vecino país de Chile. Desde ahí hay que hacer unos kilómetros más hasta un desvío a mano derecha donde hay un cartel. Algo a tener en cuenta es que son aproximadamente 12 kilómetros en un camino de ripio.

Qué se puede hacer en las Termas del Cajón Grande

El valle de altura que alberga las Termas de Cajón Grande cuenta con un camping equipado con proveeduría y servicios sanitarios. En el lugar se pueden disfrutar de las cinco piscinas naturales. Además, se puede realizar Caminatas, cabalgatas, trekking, safaris y excursiones para aprovechar los maravillosos paisajes.

El sitio ofrece opciones de alojamiento que van desde acampar en terreno húmedo hasta habitaciones calefaccionadas para cuatro y seis personas. A diferencia de otros lugares, no hay infraestructura hotelera, sino que es administrada por una familia de la zona.