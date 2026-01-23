Vacaciones económicas en Mendoza: cinco destinos imperdibles para recorrer el finde largo de Carnaval

El fin de semana largo de Carnaval es la excusa ideal para una escapada sin gastar de más. Mendoza ofrece paisajes únicos, propuestas de turismo aventura y circuitos naturales accesibles para disfrutar en familia o con amigos, a pocos kilómetros de la ciudad y en distintos puntos de la provincia.

Con la llegada de un nuevo finde largo de Carnaval, miles de turistas eligen vacacionar en Mendoza, mientras que muchos mendocinos optan por quedarse y redescubrir los atractivos locales. La provincia combina Cordillera de los Andes, viñedos, ríos y reservas naturales que permiten planear una escapada corta, económica y cargada de experiencias al aire libre.

Desde la Ciudad de Mendoza, el Valle de Uco y hasta el sur provincial, hay destinos que reúnen naturaleza, aventura y tranquilidad, ideales para aprovechar los feriados de Carnaval, que se extienden desde el sábado 26 de febrero hasta el martes 1 de marzo.

Cinco lugares increíbles para conocer en Mendoza

Volcán Malacara (Malargüe)

Ubicado a 42 kilómetros al sureste de Malargüe, camino a la Laguna Llancanelo, el Volcán Malacara es uno de los pocos de la provincia que se pueden recorrer por dentro. La visita se realiza exclusivamente con guía habilitado, que debe contratarse con anticipación.

El volcán alcanza los 1.800 metros sobre el nivel del mar y su nombre se debe a la similitud de su formación con la cara manchada de los caballos conocidos como “malacara”. Desde el paraje La Batra, al pie del volcán, parten las excursiones de trekking, recomendadas por la municipalidad local.

Cañón del Atuel (San Rafael)

Uno de los clásicos del turismo en Mendoza, el Cañón del Atuel se encuentra en el departamento de San Rafael, sobre la ruta que conecta Valle Grande con el Embalse El Nihuil.

Además del impactante paisaje, el río ofrece múltiples actividades de turismo aventura, como rafting, kayak y paseos en catamarán. En la zona hay cabañas, campings y servicios turísticos, lo que lo convierte en una excelente opción para pasar varios días.

Cañón de las Huayquerías (Valle de Uco)

A 110 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza y a solo 11 kilómetros de San Carlos, el Cañón de las Huayquerías sorprende con un recorrido de unos 3 kilómetros entre paredes naturales que superan los 40 metros de altura.

El sitio permanece abierto todo el año, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, ya que es una zona aluvional. Sus formaciones de base volcánica, talladas por el viento y las tormentas, ofrecen un trekking de gran atractivo visual, con tonos rojizos y paisajes imponentes.

Chorro de la Vieja (Tunuyán)

Esta cascada de 40 metros de altura se encuentra a 12 kilómetros del Manzano Histórico, en el departamento de Tunuyán, dentro de la Cordillera de los Andes.

El acceso es por la Ruta Provincial 94, completamente señalizada. Desde el estacionamiento se inicia un trekking de aproximadamente 3 kilómetros (ida y vuelta), rodeado de arroyos, montañas y vegetación.

Es una de las caminatas más elegidas del Valle de Uco por su belleza natural y dificultad moderada.

Dique Potrerillos

A solo 30 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, el Dique Potrerillos es uno de los destinos más visitados durante el verano. Construido sobre el Río Mendoza, ofrece una postal impactante, especialmente al ingresar desde Cacheuta.

Su construcción comenzó en 1999 y se inauguró la presa en 2001 y la usina hidroeléctrica en 2003. Sin embargo, destaca la imponente vista que ofrece cuando se ingresa desde Cacheuta.

En el embalse se pueden realizar actividades como kayak, buceo, trekking y escalada, además de disfrutar de paradores con playa, guardavidas, servicios gastronómicos y sanitarios. Es una alternativa ideal para pasar el día o un fin de semana completo sin alejarse demasiado de la capital.