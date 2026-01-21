Con guardavidas, parador y estacionamiento gratis: donde queda y como llegar a la playita ideal para el verano en Mendoza

A orillas del Dique Potrerillos, Bahía Príncipe se consolidó como el nuevo espacio público del verano mendocino. Con acceso libre, seguridad garantizada y servicios pensados para toda la familia, se transformó en el punto de encuentro favorito de turistas y locales.

A solo 50 minutos de la Ciudad de Mendoza, el Dique Potrerillos se consolida cada temporada como uno de los destinos más buscados por mendocinos y turistas. Este verano, la flamante Playa Pública Bahía Príncipe, ubicada en el Parador A, se convirtió en la gran protagonista gracias a su entorno natural, seguridad y servicios completos.

Inaugurada en diciembre de 2025, Bahía Príncipe ofrece acceso libre y gratuito tanto para peatones como para quienes llegan en vehículo. Con una extensión de 900 metros habilitados para baño y nado, el espacio cuenta con áreas boyadas y señalizadas que garantizan tranquilidad a los visitantes.

La postal de agua turquesa rodeada de montañas convierte a esta playa en un lugar ideal para desconectar. Además, la seguridad está respaldada por guardavidas profesionales de la Escuela de Salvamento Acuático (ESAM) de la Universidad Juan Agustín Maza, presentes todos los días de 11 a 18 horas.

El predio suma servicios pensados para toda la familia: restaurante, food trucks, feria de artesanías, sanitarios públicos y estacionamiento gratuito. Todo en un entorno cuidado que permite pasar la jornada completa junto al agua.

La habilitación de Bahía Príncipe responde a un trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo, con el objetivo de garantizar espacios públicos accesibles y seguros en la costa del dique, en equilibrio con el desarrollo turístico de la región.

Llegar es sencillo: en auto, por la Ruta Provincial 82, el viaje dura unos 50 minutos desde la capital mendocina. También hay colectivos de media y larga distancia que realizan paradas cercanas al perilago, y para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza, existen ciclovías y senderos peatonales señalizados.

Con su combinación de agua, sol y naturaleza, Bahía Príncipe se posiciona como la estrella del verano mendocino, un espacio imperdible para relajarse y disfrutar al aire libre con seguridad y servicios de calidad.