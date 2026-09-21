Unos mendocinos fueron a una fiesta retro, se tiraron los pasos prohibidos y se hicieron virales

Una fiesta con clásicos de los 80, 90 y 2000 desató la nostalgia. La celebración se realizó en el Espacio Cultural Julio Le Parc y algunos asistentes se animaron a mostrar sus mejores pasos de baile. Los videos rápidamente recorrieron las redes sociales y generaron todo tipo de comentarios.

Hay canciones que sobreviven al paso del tiempo y que, apenas comienzan a sonar, tienen el poder de transportar a otra época. Eso fue justamente lo que ocurrió este fin de semana en Mendoza, donde una fiesta retro reunió a varias generaciones alrededor de los grandes clásicos de las décadas de 1980, 1990 y 2000. Lejos de quedarse a un costado, algunos mendocinos armaron una pista y terminaron protagonizando una batalla de baile.

El encuentro tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y estuvo marcado por la música, la nostalgia y, sobre todo, las ganas de bailar.

Algunos de los asistentes dejaron de lado cualquier tipo de vergüenza y se animaron a sacar a relucir sus mejores “pasos prohibidos”, protagonizando una divertida batalla de baile que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Los “pasos prohibidos” que se robaron todas las miradas

La música despertó recuerdos entre quienes participaron de la fiesta y rápidamente la pista se transformó en un escenario improvisado. Entre canciones y clásicos de distintas épocas, varios mendocinos se animaron a bailar como si hubieran vuelto varias décadas atrás.

Los videos publicados en redes sociales mostraron a los protagonistas disfrutando del momento y desplegando movimientos que provocaron risas y comentarios entre los usuarios. “Farmeando aura como en los 80”, escribieron junto a algunas de las imágenes que comenzaron a circular.

La diversión fue creciendo hasta convertirse en una especie de batalla de baile, en la que algunos participantes dejaron todo sobre la pista.

Los videos en pocas horas se hicieron viral y los usuarios por un lado festejaron este tipo de iniciativas, por otro lado, los otros no dejaron pasar el momento para bromear con la situación, “los pioneros farmeadores de aura”, “este es mí momento.. voy a vender Bengue y Atomo desinflamante”, escribieron.

Una fiesta para volver a los clásicos de los 80, 90 y 2000

La propuesta detrás del encuentro fue “Clásicos eternos, lentos inolvidables”, una celebración pensada para recorrer algunos de los géneros y canciones que marcaron a distintas generaciones.

DJs 5 Mix está integrado por Cristian Bloin, Adrián “Peke” Castellino, Eloy Aguilar y Carlos Olguín, cuatro DJs mendocinos que acumulan entre 20 y casi 40 años de experiencia en cabinas de boliches y eventos.

El repertorio incluyó diferentes estilos que fueron protagonistas de aquellas décadas, entre ellos dance, rock and roll, funky, rock nacional y lentos.

La idea fue generar un espacio de encuentro en el que la música funcionara como punto de conexión entre distintas generaciones. Su propuesta busca recuperar canciones que forman parte de la memoria musical de quienes crecieron escuchando los grandes clásicos de esas décadas.

La selección combina diferentes géneros y permite pasar de una canción bailable a un rock nacional, un funky o uno de esos lentos que quedaron asociados a una época.

Entre clásicos, risas y movimientos difíciles de olvidar, la fiesta retro terminó dejando una certeza: pueden pasar los años, pero hay canciones que siempre encuentran la manera de hacer bailar a quienes las escucharon por primera vez hace décadas.