Unidad Ginecológica Móvil en Mendoza: dónde y cuándo podés hacerte controles gratuitos esta semana

La provincia refuerza los controles gratuitos para la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino con mamografías, Papanicolaou y test de VPH.
La Unidad Ginecológica Móvil vuelve a recorrer distintos puntos de Mendoza con una propuesta: estudios gratuitos para mujeres que no cuentan con obra social.
Durante la semana se podrán realizar controles fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, dos enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento exitoso.
La iniciativa forma parte de las acciones de prevención que impulsa el Gobierno provincial y busca facilitar el acceso a estudios médicos en diferentes departamentos.
Cronograma de la semana
- Lunes 2: Maipú – CAPS 56 (Rodeo del Medio)
- Martes 3: Maipú- CAPS 53 (Cruz de Piedra)
- Miércoles 4: Hospital Sicoli
- Jueves 5: Lavalle – CAPS 43 (Costa de Araujo)
- Viernes 6: Las Heras -Hospital Carrillo
El cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad en mujeres. En sus etapas iniciales no presenta síntomas, por eso los especialistas insisten en no esperar a notar algo extraño para consultar.
Factores de riesgo más frecuentes
- Tener 40 años o más
- Antecedentes familiares directos
- Tabaquismo
- Obesidad y sedentarismo
Un dato importante: 8 de cada 10 nódulos mamarios son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.
Qué estudios hay que realizar
- Control médico al menos una vez por año
- Mamografía entre los 40 y 69 años (a partir de los 50 no se necesita orden médica)
- Autoexamen mamario todos los meses (no reemplaza la mamografía)
Además, se recomienda prestar atención a la aparición de nódulos, endurecimientos, cambios en la piel, hundimientos, alteraciones en el pezón, secreciones o dolor persistente.
Cáncer de cuello uterino: prevención y controles
El cáncer de cuello uterino puede prevenirse y detectarse en forma temprana gracias a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y a los controles periódicos.
Factores de riesgo
- Inicio temprano de relaciones sexuales
- Múltiples parejas
- Infecciones sin control médico
- Tabaquismo
- Obesidad y sedentarismo
Estudios recomendados
- Papanicolaou (PAP): entre los 25 y 64 años
- Test de VPH: entre los 30 y 65 años
Estudios gratuitos disponibles
Durante el operativo de la Unidad Ginecológica Móvil se podrán realizar:
- Test de VPH
- Papanicolaou
- Mamografía
Quienes no puedan asistir en los días del recorrido también pueden solicitar turno en hospitales, centros de salud o en la Casa de la Salud de la Mujer.
Ver esta publicación en Instagram