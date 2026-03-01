Unidad Ginecológica Móvil en Mendoza: dónde y cuándo podés hacerte controles gratuitos esta semana

La provincia refuerza los controles gratuitos para la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino con mamografías, Papanicolaou y test de VPH.

La Unidad Ginecológica Móvil vuelve a recorrer distintos puntos de Mendoza con una propuesta: estudios gratuitos para mujeres que no cuentan con obra social.

Durante la semana se podrán realizar controles fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, dos enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, tienen altas posibilidades de tratamiento exitoso.

La iniciativa forma parte de las acciones de prevención que impulsa el Gobierno provincial y busca facilitar el acceso a estudios médicos en diferentes departamentos.

Cronograma de la semana

Lunes 2: Maipú – CAPS 56 (Rodeo del Medio)

Maipú – CAPS 56 (Rodeo del Medio) Martes 3: Maipú- CAPS 53 (Cruz de Piedra)

Maipú- CAPS 53 (Cruz de Piedra) Miércoles 4: Hospital Sicoli

Hospital Sicoli Jueves 5: Lavalle – CAPS 43 (Costa de Araujo)

Lavalle – CAPS 43 (Costa de Araujo) Viernes 6: Las Heras -Hospital Carrillo

El cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad en mujeres. En sus etapas iniciales no presenta síntomas, por eso los especialistas insisten en no esperar a notar algo extraño para consultar.

Factores de riesgo más frecuentes

Tener 40 años o más

Antecedentes familiares directos

Tabaquismo

Obesidad y sedentarismo

Un dato importante: 8 de cada 10 nódulos mamarios son benignos, pero solo un control médico puede confirmarlo.

Qué estudios hay que realizar

Control médico al menos una vez por año

al menos una vez por año Mamografía entre los 40 y 69 años (a partir de los 50 no se necesita orden médica)

entre los 40 y 69 años (a partir de los 50 no se necesita orden médica) Autoexamen mamario todos los meses (no reemplaza la mamografía)

Además, se recomienda prestar atención a la aparición de nódulos, endurecimientos, cambios en la piel, hundimientos, alteraciones en el pezón, secreciones o dolor persistente.

Cáncer de cuello uterino: prevención y controles

El cáncer de cuello uterino puede prevenirse y detectarse en forma temprana gracias a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y a los controles periódicos.

Factores de riesgo

Inicio temprano de relaciones sexuales

Múltiples parejas

parejas Infecciones sin control médico

sin control médico Tabaquismo

Obesidad y sedentarismo

Estudios recomendados

Papanicolaou (PAP): entre los 25 y 64 años

entre los 25 y 64 años Test de VPH: entre los 30 y 65 años

Estudios gratuitos disponibles

Durante el operativo de la Unidad Ginecológica Móvil se podrán realizar:

Test de VPH

Papanicolaou

Mamografía

Quienes no puedan asistir en los días del recorrido también pueden solicitar turno en hospitales, centros de salud o en la Casa de la Salud de la Mujer.