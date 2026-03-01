Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y desparasitar gratis a tu mascota en marzo

Durante marzo, habrá nuevos puntos de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos en Ciudad y Godoy Cruz, con atención por orden de llegada.

Durante marzo, vecinos de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz podrán acceder a vacunación antirrábica gratuita y desparasitación para perros y gatos en distintos puntos de ambos departamentos.

Los operativos se realizarán en plazas, espacios públicos y barrios, con atención por orden de llegada.

Las acciones forman parte de las campañas de salud animal que impulsan la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz para prevenir enfermedades como la rabia y promover la tenencia responsable.

Ciudad de Mendoza: dónde y cuándo atenderán

En Ciudad, el servicio se prestará de 9 a 12 horas y, además de la vacuna antirrábica, incluirá desparasitación interna y externa y asesoramiento sobre cuidados responsables.

Cronograma

Martes 3 de marzo: CIC Nº 2, barrio Soberanía Nacional

Miércoles 4 de marzo: ingreso Distrito 33 (ex UCIM, Av. Libertador s/n)

Miércoles 11 de marzo: Plaza Independencia

Jueves 12 de marzo: Gimnasio Municipal N° 1

Miércoles 18 de marzo: Plaza Dr. E. Matons

Miércoles 25 de marzo: Plaza Sarmiento

Desde el municipio recordaron que la rabia es una enfermedad grave y potencialmente mortal, por lo que la vacunación anual es fundamental.

Godoy Cruz: operativo de la Unidad Veterinaria Móvil

En Godoy Cruz, la jornada será el 3 de marzo, de 9 a 11 horas, en el Skate Park del Parque San Vicente (Cipolletti 401).

Qué servicios brindarán

Desparasitación interna (cachorros hasta 4 meses).

Desparasitación externa (desde los 4 meses).

Vacunación antirrábica (mayores de 4 meses en buen estado).

Colocación de pipetas.

Entrega de turnos para castración.

Requisitos

La atención será por orden de llegada. Se deberá presentar DNI de una persona mayor de edad y acreditar domicilio en Godoy Cruz. Las mascotas deben asistir con correa, collar o transportadora.

Para consultas: 4131830 o 2613064927.