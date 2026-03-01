Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y desparasitar gratis a tu mascota en marzo

Durante marzo, habrá nuevos puntos de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos en Ciudad y Godoy Cruz, con atención por orden de llegada.
Durante marzo, vecinos de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz podrán acceder a vacunación antirrábica gratuita y desparasitación para perros y gatos en distintos puntos de ambos departamentos.
Los operativos se realizarán en plazas, espacios públicos y barrios, con atención por orden de llegada.
Las acciones forman parte de las campañas de salud animal que impulsan la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz para prevenir enfermedades como la rabia y promover la tenencia responsable.
Ciudad de Mendoza: dónde y cuándo atenderán
En Ciudad, el servicio se prestará de 9 a 12 horas y, además de la vacuna antirrábica, incluirá desparasitación interna y externa y asesoramiento sobre cuidados responsables.
Cronograma
- Martes 3 de marzo: CIC Nº 2, barrio Soberanía Nacional
- Miércoles 4 de marzo: ingreso Distrito 33 (ex UCIM, Av. Libertador s/n)
- Miércoles 11 de marzo: Plaza Independencia
- Jueves 12 de marzo: Gimnasio Municipal N° 1
- Miércoles 18 de marzo: Plaza Dr. E. Matons
- Miércoles 25 de marzo: Plaza Sarmiento
Desde el municipio recordaron que la rabia es una enfermedad grave y potencialmente mortal, por lo que la vacunación anual es fundamental.
Godoy Cruz: operativo de la Unidad Veterinaria Móvil
En Godoy Cruz, la jornada será el 3 de marzo, de 9 a 11 horas, en el Skate Park del Parque San Vicente (Cipolletti 401).
Qué servicios brindarán
- Desparasitación interna (cachorros hasta 4 meses).
- Desparasitación externa (desde los 4 meses).
- Vacunación antirrábica (mayores de 4 meses en buen estado).
- Colocación de pipetas.
- Entrega de turnos para castración.
Requisitos
La atención será por orden de llegada. Se deberá presentar DNI de una persona mayor de edad y acreditar domicilio en Godoy Cruz. Las mascotas deben asistir con correa, collar o transportadora.
Para consultas: 4131830 o 2613064927.