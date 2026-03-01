Salud animal: dónde y cuándo podés vacunar y desparasitar gratis a tu mascota en marzo

Durante marzo, habrá nuevos puntos de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos en Ciudad y Godoy Cruz, con atención por orden de llegada.

Veronica Ojeda

Durante marzo, vecinos de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz podrán acceder a vacunación antirrábica gratuita y desparasitación para perros y gatos en distintos puntos de ambos departamentos.

Los operativos se realizarán en plazas, espacios públicos y barrios, con atención por orden de llegada.

Las acciones forman parte de las campañas de salud animal que impulsan la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz para prevenir enfermedades como la rabia y promover la tenencia responsable.

Ciudad de Mendoza: dónde y cuándo atenderán

En Ciudad, el servicio se prestará de 9 a 12 horas y, además de la vacuna antirrábica, incluirá desparasitación interna y externa y asesoramiento sobre cuidados responsables.

Cronograma

  • Martes 3 de marzo: CIC Nº 2, barrio Soberanía Nacional
  • Miércoles 4 de marzo: ingreso Distrito 33 (ex UCIM, Av. Libertador s/n)
  • Miércoles 11 de marzo: Plaza Independencia
  • Jueves 12 de marzo: Gimnasio Municipal N° 1
  • Miércoles 18 de marzo: Plaza Dr. E. Matons
  • Miércoles 25 de marzo: Plaza Sarmiento

Desde el municipio recordaron que la rabia es una enfermedad grave y potencialmente mortal, por lo que la vacunación anual es fundamental.

Godoy Cruz: operativo de la Unidad Veterinaria Móvil

En Godoy Cruz, la jornada será el 3 de marzo, de 9 a 11 horas, en el Skate Park del Parque San Vicente (Cipolletti 401).

Qué servicios brindarán

  • Desparasitación interna (cachorros hasta 4 meses).
  • Desparasitación externa (desde los 4 meses).
  • Vacunación antirrábica (mayores de 4 meses en buen estado).
  • Colocación de pipetas.
  • Entrega de turnos para castración.

Requisitos

La atención será por orden de llegada. Se deberá presentar DNI de una persona mayor de edad y acreditar domicilio en Godoy Cruz. Las mascotas deben asistir con correa, collar o transportadora.

Para consultas: 4131830 o 2613064927.

