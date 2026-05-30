Atención médica gratuita en Mendoza: dónde y cuándo podés hacerte controles y vacunarte en junio

Durante junio, equipos de salud recorrerán distintos puntos de la Capital para brindar atención médica, controles y vacunas sin costo a vecinos que no cuenten con cobertura médica.

La Ciudad de Mendoza puso en marcha un nuevo cronograma de Operativos Integrales de Salud Comunitaria que se desarrollará durante todo junio en distintos barrios de la Capital.

La propuesta busca acercar servicios esenciales de salud a vecinos que no tienen obra social ni cobertura médica, facilitando el acceso a controles y vacunas cerca de sus hogares.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio para descentralizar la atención sanitaria y fortalecer la prevención en cada zona de la ciudad. En cada operativo, profesionales de la salud brindarán atención gratuita destinada a niños, adolescentes y adultos.

Qué servicios estarán disponibles

Durante los operativos, los vecinos que no cuenten con obra social ni cobertura médica podrán acceder de manera gratuita a las siguientes prestaciones:

Control de Crecimiento y Desarrollo (Niño Sano): destinado a niños y niñas de entre 1 y 14 años.

destinado a niños y niñas de entre 1 y 14 años. Control clínico de rutina: consultas médicas generales para evaluar el estado de salud y detectar posibles problemas a tiempo.

consultas médicas generales para evaluar el estado de salud y detectar posibles problemas a tiempo. Vacunación general: aplicación de dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

aplicación de dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación. Vacunación antigripal: destinada exclusivamente a personas que integran los grupos de riesgo.

Los turnos se entregarán de manera presencial en cada punto de atención desde las 8.30 horas, por orden de llegada y hasta completar los cupos disponibles para cada jornada.

Cronograma de operativos en junio

2 y 3 de junio

Barrio Andino.

Centro de Salud 367 Barrio Andino.

4 y 5 de junio

Barrio La Favorita.

Calle Carlos Berdasco, frente al Centro de Salud 300 Oñativia.

11 y 12 de junio

Barrio Soberanía Nacional.

CIC Nº2.

16 al 19 de junio

Barrio La Favorita.

Gimnasio Municipal Nº5.

23 y 24 de junio

Barrio San Martín.

CIC Nº3.

25 y 26 de junio

Barrio San Martín.

Centro de Salud 302 Padre Llorens.

Qué documentación llevar

Las personas que soliciten atención deberán presentar:

DNI original de niños, adolescentes o adultos, con domicilio en Ciudad de Mendoza.

original de niños, adolescentes o adultos, con domicilio en Libreta sanitaria.

sanitaria. Carnet de vacunación.

Desde el municipio destacaron la importancia de realizar controles médicos periódicos y mantener al día los esquemas de vacunación, una herramienta clave para prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida en toda la comunidad.