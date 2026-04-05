Atención médica gratuita en Mendoza: dónde y cuándo podés hacerte controles y vacunarte en abril

Controles médicos, vacunación y estudios ginecológicos se ofrecerán en distintos puntos de la Capital durante el mes de abril.

Durante abril, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza desplegará una serie de operativos integrales de salud en diferentes barrios, con el objetivo de acercar atención médica gratuita y reforzar la prevención, especialmente en personas que no cuentan con cobertura social.

La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Ulpiano Suarez, que apuntan a garantizar el acceso a la salud como un derecho esencial. A través de estos dispositivos territoriales, se busca facilitar controles médicos y promover hábitos de cuidado en la comunidad.

El principal operativo se realizará del 7 al 10 de abril en la cancha La Olla, ubicada en el barrio La Favorita. La atención comenzará con la entrega de turnos desde las 8.30 horas, hasta agotar cupos, y será obligatorio presentar DNI.

Además, el cronograma continuará en otros sectores de la Ciudad:

Del 14 al 17 de abril: Barrio Escorihuela (MA C8 – La Favorita)

Barrio Escorihuela (MA C8 – La Favorita) Del 21 al 24 de abril: Barrio San Martín (MB C26, calle Algarrobo entre Las Moras y Los Cerezos)

Barrio San Martín (MB C26, calle Algarrobo entre Las Moras y Los Cerezos) 28, 29 y 30 de abril: NIDO, barrio Flores Oeste (calle Aldo Giordano s/n)

En todos los casos, la modalidad será la misma: turnos por orden de llegada desde las 8.30 horas.

Qué servicios brindarán

Durante las jornadas, los vecinos podrán acceder a distintas prestaciones gratuitas:

Control de crecimiento y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años

y desarrollo para niños y niñas de 1 a 14 años Controles clínicos generales (para personas sin enfermedades crónicas)

clínicos generales (para personas sin enfermedades crónicas) Atención odontológica para niños y adultos

para niños y adultos Vacunación según el Calendario Nacional Obligatorio

según el Calendario Nacional Obligatorio Vacuna antigripal para grupos de riesgo

Además, los días 8 y 9 de abril se sumarán servicios de salud sexual y reproductiva:

Papanicolaou (PAP)

(PAP) Test de VPH

Consejería en salud sexual

Un enfoque en la prevención

Desde el municipio remarcan que estos operativos buscan fortalecer la Atención Primaria de la Salud, promoviendo controles periódicos y detección temprana de enfermedades.