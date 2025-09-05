Una reconocida marca de ropa abrirá un local en Mendoza con precios baratos

Se trata de un comercio uruguayo, que muchos comparan con el gigante “H&M”, y que hace muy poco abrió sus primeras tiendas en Argentina. La firma confirmó que llegará a la provincia con el objetivo de expandirse en todo el país. ¿Dónde se ubicarán?

La reconocida firma uruguaya Indian Market, comparada por muchos con la multinacional H&M por su propuesta de moda a precios más bajos que la multinacional, confirmó su desembarco en Mendoza con la apertura de dos locales de gran tamaño. La llegada forma parte de un ambicioso plan de expansión en Argentina, que prevé alcanzar al menos diez tiendas distribuidas en distintas provincias.

Fundada en Montevideo en 1955, Indian es parte del grupo Chic Parisien y se ha consolidado como una de las cadenas de indumentaria más importantes de Uruguay. Su propuesta se basa en el fast fashion, con colecciones que se renuevan cada semana y abarcan ropa para mujer, hombre y niños, además de calzado, accesorios, lencería y artículos para el hogar.

Con más de 50 locales en Uruguay, Paraguay y Argentina, la compañía emplea a 1.200 personas, de las cuales un 82 % son mujeres. Su éxito radica en la combinación de diseño, calidad y precios competitivos: remeras desde $9.000, jeans a $99.900 y camperas que rondan los $50.000.

Dónde estarán los locales en Mendoza de Indian Market

Si bien la empresa no brindó aún precisiones oficiales, trascendió que uno de los espacios estará ubicado en Palmares Open Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de la provincia. El segundo local se encuentra en etapa de confirmación, pero desde la compañía adelantaron que se tratará de un punto estratégico para captar tanto al público mendocino como al turismo.

Indian desembarcó en el país a fines de 2024 con locales en Florida y Tucumán (CABA) y una tienda en Córdoba capital. En breve inaugurará su “Indian Market” en la histórica esquina de Florida y Perón, un espacio icónico que alguna vez ocupó Gath & Chaves y, hasta hace pocos años, Falabella.

Además de Mendoza, la marca planea abrir nuevas sucursales en Bahía Blanca, Santa Fe, Mar del Plata y Rosario, consolidando su presencia en el mercado argentino.

La compañía también opera un e-commerce con envíos a todo el país a través de su página web donde ya se pueden ver algunos de sus precios.