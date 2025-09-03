Carrefour compró una reconocida cadena de supermercados de Mendoza

El gigante francés adquirió 16 sucursales de la tradicional firma mendocina. La operación se da en medio del proceso de venta de Carrefour en la Argentina.

En un movimiento que sorprendió, Carrefour Argentina confirmó la compra de la cadena Super A en Mendoza. La operación incluye 16 sucursales distribuidas en la provincia, que desde septiembre pasarán a formar parte del formato Carrefour Express.

La noticia generó sorpresa entre los consumidores mendocinos, que a comienzos de semana se encontraron con locales cerrados y góndolas vacías en algunas de las sucursales más reconocidas, como las de Arístides Villanueva. En tanto, en otros puntos, como en Chacras de Coria, se realizaron liquidaciones con fuertes descuentos para agotar stock.

La empresa Sauda S.R.L., hasta ahora propietaria de Super A, anunció la venta del fondo de comercio a Carrefour. Según explicaron, la decisión fue tomada “para enfocarse en nuevos proyectos de gran expansión”. Además, destacaron que la negociación incluyó la garantía de continuidad laboral de los empleados, aunque los detalles sobre la modalidad de traspaso aún no fueron especificados.

Cabe destacar que los antiguos dueños de Super A mantendrán la operación de la cadena mayorista Blow Max, mientras Carrefour integrará los locales adquiridos a su red de proximidad.

El comunicado oficial de Sauda S.R.L.

Sauda S.R.L., empresa propietaria de la cadena de supermercados Super A, anuncia la venta de su fondo de comercio a Carrefour Argentina. La operación, que se hará efectiva a partir de septiembre, incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour.

Esta decisión fue tomada por Sauda S.R.L. para enfocarse en nuevos proyectos de gran expansión. Los directivos de la empresa priorizaron en la negociación la continuidad de las fuentes de trabajo de todos sus colaboradores, asegurando así un traspaso exitoso y responsable.

Para Carrefour Argentina, esta adquisición representa un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo.

Desde Sauda S.R.L., deseamos a Carrefour Argentina mucho éxito en este nuevo desafío y agradecemos profundamente a todos nuestros clientes por la confianza y el acompañamiento a lo largo de los años.

Carrefour en venta en Argentina

La compra de Súper A se da en un contexto particular: Carrefour analiza su salida de la Argentina, donde está presente desde 1982. El grupo francés contrató al Deutsche Bank para coordinar la venta de su filial local, valuada en torno a USD 1.000 millones.

En la pulseada por el negocio aparecen tres grandes jugadores:

Coto , con fuerte peso en Buenos Aires.

, con fuerte peso en Buenos Aires. Francisco de Narváez , dueño de ChangoMás , quien ya adquirió Walmart en 2020.

, dueño de , quien ya adquirió Walmart en 2020. La familia Braun, propietaria de La Anónima, la cadena más grande de la Patagonia.

El interés es alto, pero el proceso tiene obstáculos. Entre ellos, la prohibición de usar la marca Carrefour en el país una vez concretada la venta y el manejo de posibles juicios laborales, puntos que complican las negociaciones.

Hoy, Carrefour Argentina cuenta con 690 sucursales en 22 provincias, más de 17.000 empleados y hasta un banco propio, lo que convierte a la operación en una de las más complejas del sector supermercadista en las últimas décadas.