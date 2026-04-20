Una rama cayó sobre un hombre y falleció: “se podría haber evitado” vecinos de Maipú reclaman por el arbolado público

El hecho ocurrió en una zona del departamento que está muy cerca de varios establecimientos educativos y generó conmoción. Vecinos aseguran que habían realizado reiterados reclamos por árboles en mal estado.

Una tragedia sacudió a Maipú luego de que una rama de gran tamaño cayera sobre un hombre, provocándole graves heridas. Tras estar internado casi una semana, el hombre de 65 años falleció con muerte cerebral en el Hospital Central.

El hecho ocurrió hace una semana en calle Videla Aranda al 2400 cuando la víctima estaba sentada en la vía pública y fue impactada por la rama que se desprendió repentinamente del árbol. La víctima era un vecino muy conocido de la zona, descrito por quienes lo conocían como una persona activa y querida. “Era un hombre con una vitalidad tremenda. Nadie esperaba algo así”, expresaron vecinos, aún conmocionados por lo ocurrido.

Tras el hecho, vecinos de la zona aseguraron que habían realizado múltiples reclamos por el estado del arbolado público, particularmente por árboles secos o en riesgo de caída.

Según relataron, el árbol involucrado ya había sido señalado como peligroso, pero no se habría intervenido a tiempo. “Esto era algo que podía pasar. Se venía avisando hace mucho”, indicaron. Además, remarcaron que no se trata de un caso aislado. En el último tiempo se registraron otras caídas de ramas en la zona, incluso una que dañó un vehículo.

La situación genera aún más alarma debido a la cercanía de varias instituciones educativas. En el área hay al menos cuatro escuelas y un club, lo que implica un tránsito constante de niños y familias. Vecinos advirtieron que hay árboles en mal estado dentro del recorrido habitual de estudiantes. “Es un peligro permanente. Los chicos pasan todos los días por acá”, señalaron y agregaron que hay un montón de árboles marcados para ser cortados, pero que la municipalidad ni nadie hace nada.

Qué dice la nueva Ley de Arbolado Público en Mendoza

El caso reavivó el debate sobre la aplicación de la nueva Ley de Arbolado Público en Mendoza, que busca agilizar los procesos de intervención y priorizar la seguridad de las personas.

Desde el municipio explicaron que la normativa apunta a reducir la burocracia y permitir acciones más rápidas frente a situaciones de riesgo. También establece responsabilidades compartidas entre distintos organismos, como municipios, Vialidad y organismos de riego.

Desde la comuna lamentaron profundamente el fallecimiento y detallaron que en los últimos meses se realizaron más de 3.000 intervenciones en el arbolado público, incluyendo la erradicación de más de 1.000 ejemplares en zonas rurales.

Sin embargo, reconocieron la necesidad de continuar con los trabajos y coordinar acciones con otros organismos que tienen jurisdicción en determinadas áreas. Además, recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias o alertas a través de una línea telefónica disponible las 24 horas para reportar árboles en riesgo.